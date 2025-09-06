"Тисяча разів "так": Квіткова і Бражко заручилися. Фото

Тамара Кудрявченко - 6 вересня, 20:20

Блогерка Даша Квіткова зібралася до вівтаря вдруге. 23-річний футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко покликав дівчину заміж, а вона і погодилася. 

Про це щаслива парочка оголосила в Instagram і показала фото з заручин 6-го вересня. 

"Тисячу разів "так"", - написала 27-річна Даша. 

Квіткова заручилася

Даша сказала "так" вдруге


Даша Квіткова і Вова Бражко

Закохані лише не так давно підтвердили свої стосунки, і вже оголосили про заручини

Квіткова показала обручку

Блогерка і обручкою одразу похизувалася

Володимир Бражко

Для футболіста цей шлюб буде першим

Як відомо, з першим чоловіком, блогером і телеведучим Микитою Добриніним Даша Квіткова розлучилася два роки тому. У колишнього подружжя є 4-річний синочок Лев

Квіткова
