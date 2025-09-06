"Тисяча разів "так": Квіткова і Бражко заручилися. Фото

Блогерка Даша Квіткова зібралася до вівтаря вдруге. 23-річний футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко покликав дівчину заміж, а вона і погодилася.

Про це щаслива парочка оголосила в Instagram і показала фото з заручин 6-го вересня.

"Тисячу разів "так"", - написала 27-річна Даша.

Даша сказала "так" вдруге

Закохані лише не так давно підтвердили свої стосунки, і вже оголосили про заручини

Блогерка і обручкою одразу похизувалася

Для футболіста цей шлюб буде першим

Як відомо, з першим чоловіком, блогером і телеведучим Микитою Добриніним Даша Квіткова розлучилася два роки тому. У колишнього подружжя є 4-річний синочок Лев.