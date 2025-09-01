Поки син у садочку: Квіткова в обіймах Бражка наробила фото в ліфті

1-го вересня блогерка Даша Квіткова відвела 4-річного сина Лева не до школи, а поки що до садочка, і супроводжував її коханий - футболіст Володимир Бражко.

Після цього парочка вирішила побути разом, сходити в кіно і, користуючись тим, що нарешті вдвох, наробила романтичних селфі у ліфті.

Бражко, схоже, став хорошим другом сину своєї коханої

"Поки Левчик в садочку, ми мчимо в кіно", - написала Даша.

Даша не ділиться деталями свого роману, але все частіше постить фото із Вовою

Нагадаємо, про роман футболіста і блогерки заговорили ще в травні, а в липні пара вже розсекретила свої стосунки.

Як відомо, у 25-річної Даші за плечима 3-річний шлюб із Микитою Добриніним.