Поки син у садочку: Квіткова в обіймах Бражка наробила фото в ліфті

ТаблоID - 1 вересня, 17:00

1-го вересня блогерка Даша Квіткова відвела 4-річного сина Лева не до школи, а поки що до садочка, і супроводжував її коханий - футболіст Володимир Бражко. 

Після цього парочка вирішила побути разом, сходити в кіно і, користуючись тим, що нарешті вдвох, наробила романтичних селфі у ліфті. 

Бражко і син Квіткової

Бражко, схоже, став хорошим другом сину своєї коханої

"Поки Левчик в садочку, ми мчимо в кіно", - написала Даша. 


Вова Бражко і Даша Квіткова

Даша не ділиться деталями свого роману, але все частіше постить фото із Вовою

Нагадаємо, про роман футболіста і блогерки заговорили ще в травні, а в липні пара вже розсекретила свої стосунки

Як відомо, у 25-річної Даші за плечима 3-річний шлюб із Микитою Добриніним

Квіткова
