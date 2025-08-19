Депутат Жупанин став батьком вперше і оголосив ім'я дитини. Фото

У депутата "Слуги народу" Андрія Жупанина народилася дитина Фото Igor Novikov

36-річний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Жупанин і його дружина, володарка звання "Міс Україна International"-2018 Богдана Жупанина стали батьками вперше.

У подружжя народилася дочка. В Instagram новоспечена матуся опублікувала милі фотографії з крихіткою у в'язаному костюмчику, а також показалася з дитиною на руках.

"Вітаємо вдома, наша маленька дівчинко. Даяна Андріївна", — написала вона.

Обличчя дитини батьки не показували Фото instagram

Богдана попозувала з первістком на руках

Дівчинку назвали Даяною

Нагадаємо, пара перебуває у шлюбі з осені 2023-го, а у вересні 2024-го Андрій та Богдана вирішили повінчатися в романтичній атмосфері. Для них Даяна — перша дитина.

А в липні обраниця депутата показувала наслідки атаки РФ на Київ на знищену квартиру батьків.

До речі, цього літа перша дитина також народилась у народної депутатки Марії Мезенцевої.