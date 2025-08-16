MamaRika натякнула на другу вагітність у романтичному кліпі з чоловіком. Відео

Співачка MamaRika презентувала новий сингл "Одне питання" — проникливу історію про справжнє кохання, яке допомагає навіть у найважчі моменти.

Трек створено у співпраці з Олександром Суровим (SUROV), автором приспіву, та саундпродюсером Іваном Клименком, який разом із MamaRika написав куплети. За словами артистки, "Одне питання" — це про потребу впевненості й про бажання почути відповідь на важливе питання: "Чи ти так само мене любиш?".

"Я завжди співаю про те, що проживаю сама. Це мої особисті історії, але вони відгукуються людям, бо всі ми проходимо одне й те ж саме", — прокоментувала зірка.

Чоловік співачки, Сергій Середа приєднався до зйомок кліпу Фото пресгрупа

У кліпі, знятому в Києві та його околицях, MamaRika показала день зі свого життя – прогулянки з чоловіком, шоуменом Сергієм Середою і їхні романтичні моменти, зустрічі з друзями та щирі моменти без постановок.

Мамаріка похвалилася стильним луком у новому відео

Окремо увагу слухачів привернули рядки: "І спочатку ми удвох, а потім утрьох, а зараз вчотирьох молимось". Саме ця лірика стали приводом для чуток про другу вагітність співачки.

Закохані весело поїздили на байку Кадр з відео kolpaquee і serega_sereda

А ще у музичному відео зняли лелеку. Цікаво, чи такий кадр теж натякає на стан зірки?

Теплі обійми вдало передають сенс композиції

Нагадаємо, зіркове подружжя виховує 4-річного сина Давіда. Хоча зараз пара демонструє свою закоханість публічно, у їхньому шлюбі були й кризові моменти, коли вони мало не розлучилися.

Зазначимо, MamaRika часто описує сильні емоції у своїй музиці. Наприклад, вона закликала цінувати батьків у щемливому кліпі та оспівувала порятунок романтичних стосунків.