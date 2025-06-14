Ексдружина DziDzio вперше стала мамою. Фото

Фото з Instagram Ярослави Хоми

Колишня дружина співака Михайла Хоми (DziDzio), співачка Ярослава Хома (Slavia) поділилася радісною новиною - вона вперше стала мамою.

Про це зірка написала у своєму Instagram.

Ярослава показала фото, на якому вона та її новий чоловік Андрій тримають крихітну ручку їхньої новонародженої дитини.

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Щоправда, Slavia зазначила, що малюк народився на свято Трійці, тобто 8 червня.

"В неділю, на свято Пресвятої Трійці, нас стало троє. Дякуємо Богу за благословенний подарунок", - написала Ярослава.

Ярослава замилувала фото з чоловіком і сином

В інтерв'ю виданню "Коротко про" Ярослава зізналася, що народила сина.

"Такий у нас чудесний хлопчик, що аж не віриться, що це я його народила. Навіть важко передати свої емоції словами. Цікаво його розглядати, на кого він схожий. Мені здається, на Андрія", - сказала співачка.

Вона додала, що перейми у неї розпочалися вночі проти 8 червня, через кілька годин після того, як вони з коханим одружилися.

"Я дочекалася ранку, ще підзбирала сумочки. Потім забрала на пошті ванночку, бо не знала, скільки буду в пологовому. Ще все в хаті поприбирала, підготувала. І ми спокійно поїхали з чоловіком в пологовий", - зазначила Slavia.

Співачка розповіла, що у них були партнерські пологи й її коханий весь час був поряд із нею.

"Знала, що справлюся, бо знаю свій організм, все життя над собою працюю і прекрасно себе почуваю. Так і сталося", - зауважила вона.

Ярослава також пояснила, що досі вони з чоловіком думають, як назвати синочка.

"Я дуже хочу назвати Левом. А Андрій хоче назвати Атласом. Йому це ім’я дуже подобається. Андрій каже, що буде класне ім’я, якщо син вирішить бути артистом. Для сцени воно то класно, а для життя, як на мене, не дуже пасує. Тому думаємо", - зазначила зірка.

Slavia зі своїм чоловіком на фотосесії Фото з Instagram Ярослави Хоми

До речі, привітав з народженням дитини свою колишню дружину й сам DziDzio.

"Щиро вітаю з народженням малюка. Нехай дитятко буде благословенне і щасливе, а батьківство принесе вам багато радості", - написав він у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно співачка Slavia оголосила про те, що встигла одружитися зі своїм новим коханим до народження дитини.

До речі, Ярослава та Михайло розійшлися ще навесні 2021 року.