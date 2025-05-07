Вагітна дружина футболіста Маліновського вразила зйомкою в купальнику під водою. Фото

Карина Тімкова - 7 травня, 17:00

Вагітна другою дитиною дружина 32-річного футболіста збірної України Руслана Маліновського Роксана потішила підписників ніжними фотографіями.

Обраниця спортсмена, яка знаходиться на останніх термінах, вирішила закарбувати миті своєї вагітності у незвичному стилі. На знімках, опублікованих в Instagram, Роксана з'явилась у басейні в цільному кремовому купальнику та накидці.

Під водою вона обняла округлий животик руками, демонструючи свою жіночність і елегантність.

Дружина футболіста Маліновського показала вагітний живіт під водою

Дружина Руслана уявила себе русалкою на нових світлинах

Фото Instagram

Дружина футболіста Маліновського у купальнику поплавала в басейні
Роксана вже не вперше показує свій вагітний животик у вишуканих фотосесіях

Про те, що подружжя чекає на другу дитину стало відомо у лютому цього року. Пізніше закохані розсекретили стать майбутнього малюка на ефектному гендер-паті.

Нагадаємо, Маліновські вже виховують 5-річну дочку Олівію, яку люблять радувати яскравими святкуваннями. Зараз родина проживає в Італії, де Руслан грає за клуб "Дженоа". Разом парочка навіть відвідувала світські заходи в ошатних луках.

А до вагітності Роксана частенько показувала свою фігуру у купальнику та робила спокусливі фотки на пляжі.

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