"Сподівається вийти за нього": інсайдер розповів, що вигадала кохана Пітта, щоб заслужити його довіру
Американський актор Бред Пітт та його дівчина Інес де Рамон більше не ховаються від папараці. Проте це не означає, що друзі пари направо й наліво почнуть теревенити про їхні стосунки та публічно обговорювати їх.
Як пише Daily Mail, 31-річна де Рамон заборонила своєму оточенню говорити про неї з Піттом. Ба більше, вона змусила їх підписати офіційний договір про нерозголошення щодо цієї теми.
"Інес наказала своїм близьким ніколи не "зливати" жодної інформації про неї та про їхню пару у пресу. Вона діє дуже обережно, адже сильно любить Бреда. Вона хоче, щоб той довіряв їй, адже сподівається вийти за нього одного дня. Вона дуже про нього піклується", – сказав інсайдер.
"Інес знає, що Бред дуже не любить жінок, які цілують і йдуть розповідати про це. Він ненавидить таке і вважає, що це погано. Він завжди переживав, що жінки використовують його через славу. Але Інес, очевидно не робить цього. І він легко почувається з нею. Вона дуже обережна, аби не сказати жодного слова про нього. Вона хоче вибудувати довіру, щоб він міг на неї покластись. І згодом поглянути на неї в контексті потенційної дружини. Вона у цих стосунках із довготривалою перспективою і не хоче нічого зіпсувати", – додав інсайдер.
Як відомо, Пітт і де Рамон разом вже близько 2 років. Подейкують, Пітт навіть не проти завести з нею дитину.
Нагадаємо, нещодавно пара вигуляла стильні луки під час прогулянки у Нью-Йорку.
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