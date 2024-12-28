Вагітна дівчина Касселя попозувала голою в ліжку та з пухнастим котиком. Фото
Дівчина 58-річного французького актора Венсана Касселя, австралійська модель Нара Баптіста наробила нових фото з оголеним вагітним животиком.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Нара для кадрів попозувала як у стильних образах, так і повністю гола.
"Записи нас двох", - підписала світлини майбутня мама.
Нагадаємо, наприкінці листопада 27-річна Нара Баптіста позувала з оголеними грудьми на дивані.
Як відомо, також модель хвалилася фігурою у спідньому.
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