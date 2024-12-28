Вагітна дівчина Касселя попозувала голою в ліжку та з пухнастим котиком. Фото

Юлія Леськова 28 грудня, 09:46
Дічина Венсана Касселя позує для фото
Фото з Instagram Нари Баптісти

Дівчина 58-річного французького актора Венсана Касселя, австралійська модель Нара Баптіста наробила нових фото з оголеним вагітним животиком.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Нара для кадрів попозувала як у стильних образах, так і повністю гола.


"Записи нас двох", - підписала світлини майбутня мама.

Нара Баптіста показала нові фото

Про свою вагітність від Касселя Нара повідомила у вересні

Нара Баптіста попозувала оголена

Нара, здається, кайфує від своєї фігури під час вагітності

Нара Баптіста попозувала з котом

Вагітна Нара прикрила оголені форми котом

Нагадаємо, наприкінці листопада 27-річна Нара Баптіста позувала з оголеними грудьми на дивані.

Як відомо, також модель хвалилася фігурою у спідньому.

Читайте також:

Вагітна дівчина Касселя оголилася в ліжку для чуттєвого фото

Вагітна кохана Венсана Касселя влаштувала запальні танці з оголеним животиком. Відео

Вагітна дівчина Венсана Касселя вразила фігурою в тоненькому спідньому. Фото

Венсан Кассель
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів