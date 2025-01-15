"Чиста любов": кохана Касселя вперше показала їхнього новонародженого сина. Фото

Нара Баптіста і Венсан Кассель на початку січня стали батьками Фото Getty Images

Бразильська модель Нара Баптіста, яка 7-го січня народила сина від французького актора Венсана Касселя, поділилася першими фото маленького Каетано у своєму Instagram.

29-річна красуня зізналася, що постійно плаче віж емоцій, які її переповнюють.

"Каетано. Дякую тобі, сину, дякую, що обрав мамусею, ця любов не вміщається в мені, я переповнююся, я плачу і плачу, і плачу. Але це чиста любов!", - написала Нара.

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Нара поділилася першими фото з синочком Фото з Instagram Баптісти

"Рівно тиждень, як ти народився і я переродилася", - додала вона.

Баптіста і Кассель назвали малюка Каетано

Для моделі це перша дитина

Як відомо, для 58-річного Касселя Каетано - четверта дитина. Від шлюбів із Монікою Белуччі та Тіною Кунакі в кінозірки є трьоє доньок: Дева, Леоні та Амазоні.

Нагадаємо, в серпні Венсан і Нара відзначили першу річницю своїх стосунків та поділилися гарячими спільними фото.



