"Чиста любов": кохана Касселя вперше показала їхнього новонародженого сина. Фото
Бразильська модель Нара Баптіста, яка 7-го січня народила сина від французького актора Венсана Касселя, поділилася першими фото маленького Каетано у своєму Instagram.
29-річна красуня зізналася, що постійно плаче віж емоцій, які її переповнюють.
"Каетано. Дякую тобі, сину, дякую, що обрав мамусею, ця любов не вміщається в мені, я переповнююся, я плачу і плачу, і плачу. Але це чиста любов!", - написала Нара.
"Рівно тиждень, як ти народився і я переродилася", - додала вона.
Як відомо, для 58-річного Касселя Каетано - четверта дитина. Від шлюбів із Монікою Белуччі та Тіною Кунакі в кінозірки є трьоє доньок: Дева, Леоні та Амазоні.
Нагадаємо, в серпні Венсан і Нара відзначили першу річницю своїх стосунків та поділилися гарячими спільними фото.
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