"Чиста любов": кохана Касселя вперше показала їхнього новонародженого сина. Фото

Марія Ткаченко 15 січня, 12:15
Нара Баптіста і Венсан Кассель

Нара Баптіста і Венсан Кассель на початку січня стали батьками

Фото Getty Images

Бразильська модель Нара Баптіста, яка 7-го січня народила сина від французького актора Венсана Касселя, поділилася першими фото маленького Каетано у своєму Instagram.

29-річна красуня зізналася, що постійно плаче віж емоцій, які її переповнюють.

"Каетано. Дякую тобі, сину, дякую, що обрав мамусею, ця любов не вміщається в мені, я переповнююся, я плачу і плачу, і плачу. Але це чиста любов!", - написала Нара.


Четверта дитина Венсана Касселя

Нара поділилася першими фото з синочком

Фото з Instagram Баптісти

"Рівно тиждень, як ти народився і я переродилася", - додала вона.

Нара Баптіста народила

Баптіста і Кассель назвали малюка Каетано

Вагітний живіт

Для моделі це перша дитина

Як відомо, для 58-річного Касселя Каетано - четверта дитина. Від шлюбів із Монікою Белуччі та Тіною Кунакі в кінозірки є трьоє доньок: Дева, Леоні та Амазоні.

Нагадаємо, в серпні Венсан і Нара відзначили першу річницю своїх стосунків та поділилися гарячими спільними фото.

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