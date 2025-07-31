Гордон із дружиною в Баку відтворили сцену з радянської комедії

Журналіст Дмитро Гордон та його дружина і колега Олеся Бацман, які нещодавно відвідали Азербайджан, наробили на згадку про вояж чимало фото, якими діляться у своїх Instagram.

Одне з них зроблене на дуже відомій локації, де знімали сцену з падінням для радянської комедії "Діамантова рука". Дмитро запостив світлину, де Олеся "впала". Він же, вочевидь, виконав роль одного з аптекарів-контрабандистів, які мали впакувати коштовності у гіпс туриста.

Олеся та Дмитро пригадали радянське кіно

Подружжя наробило чимало фото на згадку

У фотоколекції Бацман більше селфі Фото з Instagram Бацман

Нагадаємо, нещодавно Гордон показував своє дитяче фото, а ще пригадував службу в радянській армії. А ще чоловік пояснював, чому вважає недоцільним працювати над своїми стосунками з Бацман.