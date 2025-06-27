"Беззубе літо 1974 року": Гордон замилував рідкісним дитячим фото

Марія Ткаченко - 27 червня, 14:00

Журналіст Дмитро Гордон, який полюбляє ділитися в Instagram своїми старими фото, видобув із архіву справжню перлину. На чорно-білій світлині йому 6 років.

"Моє київське беззубе літо 1974 року", - підписав він.

Дмитро Гордон в дитинстві

Маленький Дмитрик уже тоді полюбляв позувати для фото

Дмитро Гордон в молодості

Днями Гордон показував фото, зроблене за часів його служби в армії


Дмитро Гордон на пляжі

І такий спекотний кадр із Криму

Як відомо, 57-річний Гордон - батько сімох дітей: Ростислава, Дмитра, Єлизавети, Лева, Санти, Аліси та Ліани. Торік він розповів, чи перебувають в Україні його дорослі сини.

Нагадаємо, журналіст одружений із мамою трьох молодших дівчаток, журналісткою Олесею Бацман. ТаблоID оповідав історію їхніх стосунків. 

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