"Ситуація загострюється, Катманду у вогні": дочка і дружина Філатова опинилися у Непалі під час антикорупційного бунту молоді
Дочка мера Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова разом із мамою Мариною опинилися в епіцентрі подій у Непалі, де тривають протести через заборону соцмереж, а прем'єр-міністр К.П. Шарма Олі подав у відставку.
Дівчата завітали до Катманду з метою подальшої подорожі в Тибет, утім події склалися інакше, і через пожежі і неконтрольовані дії молодих протестувальників їм довелося піти з готелю та шукати укриття у монастирі.
Ба більше, виїхати з міста вони не можуть, бо дороги перекриті, а свої паспорти вони подали в посольство для візи в Тибет. Аеропорт також зачинений, і скільки це триватиме - невідомо.
Про свої пригоди 30-річна Катя розповіла у сторіс Instagram.
Нагадаємо, місяць тому Катерина і Марина Філатови підкорили найвищу точку Японії. А минулого року Катя здійснила сходження на найвищу точку Південої Америки.