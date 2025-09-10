"Ситуація загострюється, Катманду у вогні": дочка і дружина Філатова опинилися у Непалі під час антикорупційного бунту молоді

Дочка мера Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова разом із мамою Мариною опинилися в епіцентрі подій у Непалі, де тривають протести через заборону соцмереж, а прем'єр-міністр К.П. Шарма Олі подав у відставку.

Дівчата завітали до Катманду з метою подальшої подорожі в Тибет, утім події склалися інакше, і через пожежі і неконтрольовані дії молодих протестувальників їм довелося піти з готелю та шукати укриття у монастирі.

Ба більше, виїхати з міста вони не можуть, бо дороги перекриті, а свої паспорти вони подали в посольство для візи в Тибет. Аеропорт також зачинений, і скільки це триватиме - невідомо.

Катерина Філатова опинилася в епіцентрі протестів у Катманду

Про свої пригоди 30-річна Катя розповіла у сторіс Instagram.

Дівчина здається доволі спокійною, але ситуації не позаздриш

Жіночий монастир - умовно безпечна територія

Але ситуація в Катманду погіршується

Так було вчора

Катерина не сама, а з подругою і мамою Мариною

Усі речі залишилися в готелі, куди поки нема змоги потрапити

Нагадаємо, місяць тому Катерина і Марина Філатови підкорили найвищу точку Японії. А минулого року Катя здійснила сходження на найвищу точку Південої Америки.