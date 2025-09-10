"Ситуація загострюється, Катманду у вогні": дочка і дружина Філатова опинилися у Непалі під час антикорупційного бунту молоді

Тамара Кудрявченко - 10 вересня, 10:30

Дочка мера Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова разом із мамою Мариною опинилися в епіцентрі подій у Непалі, де тривають протести через заборону соцмереж, а прем'єр-міністр К.П. Шарма Олі подав у відставку. 

Дівчата завітали до Катманду з метою подальшої подорожі в Тибет, утім події склалися інакше, і через пожежі і неконтрольовані дії молодих протестувальників їм довелося піти з готелю та шукати укриття у монастирі. 

Ба більше, виїхати з міста вони не можуть, бо дороги перекриті, а свої паспорти вони подали в посольство для візи в Тибет. Аеропорт також зачинений, і скільки це триватиме - невідомо. 

Катерина Філатова опинилася в епіцентрі протестів у Катманду

Катерина Філатова опинилася в епіцентрі протестів у Катманду


Про свої пригоди 30-річна Катя розповіла у сторіс Instagram. 

Дівчина здається доволі спокійною, але ситуації не позаздриш

Дівчина здається доволі спокійною, але ситуації не позаздриш

Жіночий монастир - умовно безпечна територія

Жіночий монастир - умовно безпечна територія

Але ситуація в Катманду погіршується

Але ситуація в Катманду погіршується

Так було вчора

Так було вчора

Катерина не сама, а з подругою і мамою Мариною

Катерина не сама, а з подругою і мамою Мариною

Усі речі залишилися в готелі, куди поки нема змоги потрапити

Усі речі залишилися в готелі, куди поки нема змоги потрапити

Нагадаємо, місяць тому Катерина і Марина Філатови підкорили найвищу точку Японії. А минулого року Катя здійснила сходження на найвищу точку Південої Америки

Читайте також:

Шлейф, корсет і мереживо: дочка Філатова за кілька днів після весілля показалася в сукні нареченої. Відео

Дочка Філатова в купальнику вмостилася на брилі заради ефектного кадру

Донька Філатова вразила рельєфним тілом в обтислому спортлуці. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів