Донька Філатова вразила рельєфним тілом в обтислому спортлуці. Фото

Юлія Леськова - 30 серпня, 12:12
Катерина Філатова позує для фото
Фото з Instgaram Катерини Філатової

Донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова вразила результатами тренувань у спортзалі. 

Катерина заселфилася у обтислому спортлуці та посвітила рельєфним пресом. Також красуня похвалилася м'язами спини. 

Катерина Філатова заселфилася у ліфті

Якось Катя хвалилася результатами свого схуднення за 5 місяців


Катерина Філатова похвалилася м'язами спини

Як відомо, до весілля дівчина почала активно займатися спортом, аби мати на святі найкращу форму

Нагадаємо, на початку літа Катерина Філатова вийшла заміж та показала кадри з весілля. 

Також Катерина з мамою нещодавно їздили відпочивати до Японії, звідки активно ділилися світлинами. 

Читайте також:

Донька Філатова у вишиванці та вінку показала, як святкувала Івана Купала

Донька Філатова у червоному бікіні спокусливо попозувала біля моря

Дочка Філатова в купальнику вмостилася на брилі заради ефектного кадру

Філатов
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів