Донька Філатова вразила рельєфним тілом в обтислому спортлуці. Фото
Донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова вразила результатами тренувань у спортзалі.
Катерина заселфилася у обтислому спортлуці та посвітила рельєфним пресом. Також красуня похвалилася м'язами спини.
Нагадаємо, на початку літа Катерина Філатова вийшла заміж та показала кадри з весілля.
Також Катерина з мамою нещодавно їздили відпочивати до Японії, звідки активно ділилися світлинами.
