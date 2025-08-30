Донька Філатова вразила рельєфним тілом в обтислому спортлуці. Фото

Фото з Instgaram Катерини Філатової

Донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина Філатова вразила результатами тренувань у спортзалі.

Катерина заселфилася у обтислому спортлуці та посвітила рельєфним пресом. Також красуня похвалилася м'язами спини.

Якось Катя хвалилася результатами свого схуднення за 5 місяців

Як відомо, до весілля дівчина почала активно займатися спортом, аби мати на святі найкращу форму

Нагадаємо, на початку літа Катерина Філатова вийшла заміж та показала кадри з весілля.

Також Катерина з мамою нещодавно їздили відпочивати до Японії, звідки активно ділилися світлинами.