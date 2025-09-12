Донька Кошового в ліфі й шортах посиділа перед дзеркалом для млосних селфі

Марія Ткаченко - 12 вересня, 16:15
Варвара Кошова

Варвара - старша донька актора "Студії Квартал 95" Євгена Кошового та його дружини Ксенії. Молодшу звати Серафімою

Фото з Instagram Кошової

Дочка шоумена Євгена Кошового, 17-річна Варвара, яка займається High Heels Dance, користується нагодою, щоби наробити фото для свого Instagram, поки на ній ефектні танцювальні луки і є велике дзеркало.

Серією таких селфі дівчина поділилася в Insta-сторіс.

Варя, вбрана в чорний ліф, шорти і наколінники, сиділа на підлозі, фотографуючи своє відображення.


Донька Кошового

Варвара не викладає постів у Instagram, а віддає перевагу сторіс

Старша донька Євгена Кошового

Донька Кошового захоплюється танцями на високих підборах

Нагадаємо, як розказав нещодавно Євген, дочка вступила до вишу та обрала спеціальність, яка має пряме відношення до сфери шоубізу. Як відомо, те, що майбутнє Варі буде повязане саме з нею, було зрозуміло вже давно - дівчинка брала участь у "Голос. Діти" і хотіла представити Україну на дитячому Євробаченні.

