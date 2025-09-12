Донька Кошового в ліфі й шортах посиділа перед дзеркалом для млосних селфі
Дочка шоумена Євгена Кошового, 17-річна Варвара, яка займається High Heels Dance, користується нагодою, щоби наробити фото для свого Instagram, поки на ній ефектні танцювальні луки і є велике дзеркало.
Серією таких селфі дівчина поділилася в Insta-сторіс.
Варя, вбрана в чорний ліф, шорти і наколінники, сиділа на підлозі, фотографуючи своє відображення.
Нагадаємо, як розказав нещодавно Євген, дочка вступила до вишу та обрала спеціальність, яка має пряме відношення до сфери шоубізу. Як відомо, те, що майбутнє Варі буде повязане саме з нею, було зрозуміло вже давно - дівчинка брала участь у "Голос. Діти" і хотіла представити Україну на дитячому Євробаченні.
Кошовий з дружиною набили патріотичні тату
Кошовий розказав, що старша дочка відповідає хейтерам і про що він спілкується з Зеленським
Кошовий із дружиною розповіли, чи хотіли розлучитися, як сваряться та скільки витрачають в місяць
Дочка Кошового з мокрою зачіскою попозувала на піску в обтислій сукні маминого бренду. Фото