Дочка Кошового з мокрою зачіскою попозувала на піску в обтислій сукні маминого бренду. Фото

Карина Тімкова - 14 липня, 16:40

Старша дочка актора "Студії Квартал 95" Євгена Кошового, 17-річна Варвара захопила новими літніми знімками.

У своєму Instagram дівчина опублікувала фото, зроблені на піску під сонячними променями. Вона вдягнула ефектну обтислу максісукню з драпіруванням від бренду своєї мами Ксенії Кошової.

Дочка Євгена Кошового в обтислому максі ефектно попозувала просто неба

Волосся Варвари було вкладене в мокру зачіску

Фото instagram
Дочка Євгена Кошового в обтислій сукні похвалилася фігурою на піску

Первісток актора похвалилася своїм ефектним виглядом

До речі, навесні дівчина у компанії батьків засвітилася на кінопрем'єрі. Загалом Варя не часто показує свої знімки у мережі, але не так давно вона влаштовувала грайливу фотосесію. А якось зазнімкувалася в обіймах свого хлопця.

Євген також розповідав про спілкування доньки з критиками та про свої сварки з дружиною. Як відомо, у подружжя також є друга дитина Серафіма.

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