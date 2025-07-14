Дочка Кошового з мокрою зачіскою попозувала на піску в обтислій сукні маминого бренду. Фото

Старша дочка актора "Студії Квартал 95" Євгена Кошового, 17-річна Варвара захопила новими літніми знімками.

У своєму Instagram дівчина опублікувала фото, зроблені на піску під сонячними променями. Вона вдягнула ефектну обтислу максісукню з драпіруванням від бренду своєї мами Ксенії Кошової.

Волосся Варвари було вкладене в мокру зачіску Фото instagram

Первісток актора похвалилася своїм ефектним виглядом

До речі, навесні дівчина у компанії батьків засвітилася на кінопрем'єрі. Загалом Варя не часто показує свої знімки у мережі, але не так давно вона влаштовувала грайливу фотосесію. А якось зазнімкувалася в обіймах свого хлопця.

Євген також розповідав про спілкування доньки з критиками та про свої сварки з дружиною. Як відомо, у подружжя також є друга дитина Серафіма.