"У сфері шоубізнесу": Кошовий розповів, на яку спеціальність вступила його 17-річна дочка

Старша дочка актора "Студії Квартал 95" Євгена Кошового, 17-річна Варвара цього року вступила до вищого навчального закладу й обрала спеціальність, пов'язану зі сферою шоубізу.

Як розповів зірковий батько у програмі "Ближче до зірок", дівчинка навчатиметься менеджменту та режисурі шоубізнесу. Поки вона здобуватиме освіту дистанційно, а вже після повноліття планує перейти до очного навчання.

Кошовий пишається своєю вже дорослою донечкою Фото пресгрупа

"Вона обрала професію, на якій буде навчатися: менеджмент та режисура у сфері шоубізнесу. Вона онлайн буде займатися в інституті до свого повноліття", — розповів Євген.

Минулого року актор поділився, як його первісток реагує на хейтерів Фото instagram

Нещодавно Варвара наробила ефектних фото на піску у сукні бренду своєї мами, Ксенії Кошової та показалася з батьками на прем'єрі фільму. А ще дівчинка поділилася своїм новим зайняттям: вона почала танцювати популярний High Heels Dance.

