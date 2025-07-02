"Справжній хаос": дружина Бориса Джонсона показала розваги з ним і чотирма дітьми. Фото
Дружина 61-річного колишнього британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, Керрі Джонсон замилувала сімейними кадрами.
У своєму Instagram обраниця політика опублікувала чимало фото з друзями, коханим і, звісно, їхніми дітьми: 5-річним Вілфредом, 3-річною Ромі, майже 2-річним Френком і Поппі, яка народилася 21 травня.
"Перші 6 тижнів Поппі. Останні кілька тижнів були справжніми американськими гірками, але в переважній більшості дуже щасливими. Спала дуже мало, пролила чимало сліз і навіть помчала до лікарні. Інколи навіть важко одягнутися вранці, враховуючи, що Попс весь час хоче, щоб її тримали на руках.
На цих фотографіях я виглядаю досить презентабельно, але більшість днів я з маминим пучком, маю величезні темні кола під очима та одяг, вкритий дитячою блювотою", — написала багатодітна мама.
Нагадаємо, Борис і Керрі зіграли весілля у травні 2021-го, а недавно вони романтично відзначили річницю шлюбу. До речі, до вівтаря наречена пішла у сукні напрокат. А вже через рік подружжя провело яскраву "весільну" вечірку у маєтку в графстві Глостершир.
Обраниця політика час від часу ділиться побутовими моментами з нащадками та робить їм милі фотографії в теплих краях.
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