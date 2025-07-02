"Справжній хаос": дружина Бориса Джонсона показала розваги з ним і чотирма дітьми. Фото

Карина Тімкова - 2 липня, 17:30
Дружина Бориса Джонсона у незвичному луці попозувала біля дзеркала

Дружина Бориса Джонсона потішила родинним контентом

Фото instagram

Дружина 61-річного колишнього британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, Керрі Джонсон замилувала сімейними кадрами.

У своєму Instagram обраниця політика опублікувала чимало фото з друзями, коханим і, звісно, їхніми дітьми: 5-річним Вілфредом, 3-річною Ромі, майже 2-річним Френком і Поппі, яка народилася 21 травня.

"Перші 6 тижнів Поппі. Останні кілька тижнів були справжніми американськими гірками, але в переважній більшості дуже щасливими. Спала дуже мало, пролила чимало сліз і навіть помчала до лікарні. Інколи навіть важко одягнутися вранці, враховуючи, що Попс весь час хоче, щоб її тримали на руках.


На цих фотографіях я виглядаю досить презентабельно, але більшість днів я з маминим пучком, маю величезні темні кола під очима та одяг, вкритий дитячою блювотою", — написала багатодітна мама.

Дружина Джонсона замилувала обіймами їхніх чотирьох дітей

Старші нащадки подружжя мило проводять час із молодшою сестричкою

Фото Instagram
Дружина Джонсона показала його з маленькою дочкою

Борис з маленькою Поппі Елізо Джозефін

Борис Джонсон на велосипеді покатав трьох своїх дітей

З татом не буває сумно

Дружина Джонсона показала фотографії маленької дочки

Усі члени родини милувалися дівчинкою

Дружина Джонсона замилувала, як їхня старша дочка цілує меншу

Ромі давно мріяла про молодшу сестричку

Дружина Джонсона потішила сімейним контентом з їхніми дітьми

"Тепер, коли всі четверо дітей вдома на літо, починається справжній хаос", — додала кохана політика до свого допису

Дружина Джонсона показала, як він катав родину на човні

Експрем'єр-міністр насолодився відпочинком з родиною на водоймі

Дружина Джонсона з маленькою дочкою на руках показалася на човні

Керрі замилувала обіймами з Поппі на човні

Дружина Джонсона зазнімкувала 1,5-місячну донечку на водоймі

Всього у Джонсона 9 дітей

Борис Джонсон обійняв дружину у шортиках на човні

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Дружина Джонсона замилувала сонячним фото з качкою

37-річна Керрі знайшла нового друга

Борис Джонсон з дружиною показався на вечірці

Подружжя весело провело час із друзями

Нагадаємо, Борис і Керрі зіграли весілля у травні 2021-го, а недавно вони романтично відзначили річницю шлюбу. До речі, до вівтаря наречена пішла у сукні напрокат. А вже через рік подружжя провело яскраву "весільну" вечірку у маєтку в графстві Глостершир.

Обраниця політика час від часу ділиться побутовими моментами з нащадками та робить їм милі фотографії в теплих краях.

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