"Справжній хаос": дружина Бориса Джонсона показала розваги з ним і чотирма дітьми. Фото

Дружина Бориса Джонсона потішила родинним контентом Фото instagram

Дружина 61-річного колишнього британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, Керрі Джонсон замилувала сімейними кадрами.

У своєму Instagram обраниця політика опублікувала чимало фото з друзями, коханим і, звісно, їхніми дітьми: 5-річним Вілфредом, 3-річною Ромі, майже 2-річним Френком і Поппі, яка народилася 21 травня.

"Перші 6 тижнів Поппі. Останні кілька тижнів були справжніми американськими гірками, але в переважній більшості дуже щасливими. Спала дуже мало, пролила чимало сліз і навіть помчала до лікарні. Інколи навіть важко одягнутися вранці, враховуючи, що Попс весь час хоче, щоб її тримали на руках.

На цих фотографіях я виглядаю досить презентабельно, але більшість днів я з маминим пучком, маю величезні темні кола під очима та одяг, вкритий дитячою блювотою", — написала багатодітна мама.

Старші нащадки подружжя мило проводять час із молодшою сестричкою Фото Instagram

Борис з маленькою Поппі Елізо Джозефін

З татом не буває сумно

Усі члени родини милувалися дівчинкою

Ромі давно мріяла про молодшу сестричку

"Тепер, коли всі четверо дітей вдома на літо, починається справжній хаос", — додала кохана політика до свого допису

Експрем'єр-міністр насолодився відпочинком з родиною на водоймі

Керрі замилувала обіймами з Поппі на човні

Всього у Джонсона 9 дітей

Борис обійняв дружину для милого фото

37-річна Керрі знайшла нового друга

Подружжя весело провело час із друзями

Нагадаємо, Борис і Керрі зіграли весілля у травні 2021-го, а недавно вони романтично відзначили річницю шлюбу. До речі, до вівтаря наречена пішла у сукні напрокат. А вже через рік подружжя провело яскраву "весільну" вечірку у маєтку в графстві Глостершир.

Обраниця політика час від часу ділиться побутовими моментами з нащадками та робить їм милі фотографії в теплих краях.