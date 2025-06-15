"Мій сенс, мій вогник": Репяхова показала, як вони з Павліком синочка у вишиванці з 4-річчям вітали. Відео

Фото з Instagram Катерини Репяхової

15-го червня дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова ніжно привітала їхнього сина Михайла з 4-річчям. З нагоди свята вона поділилася зворушливими кадрами.

"Мій любий синочку, тобі вже 4. Чотири роки, як я вчуся бути мамою саме для тебе. Не ідеальною, а справжньою. М’якою, коли ти потребуєш ніжності. Сильною, коли треба тримати тебе й світ на своїх плечах. Ці роки були різні. Вони були нашими. І я не проміняла б жодного дня", - написала Катя.

Не секрет, що Михасик дуже любить музику Скріншот з Instagram Катерини Репяхової

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Репяхова додала, що Михайлик - її сенс та гордість.

"Ти вчиш мене бачити серцем. Відчувати глибше. Ти - мій сенс, мій вогник, моя гордість. Я знаю: наш шлях не схожий на інші. Але я завжди поруч — з вірою, з любов’ю, з відкритим серцем. Я тримаю тебе за руку і вірю в тебе сильніше, ніж у все на світі", - додала вона.

Саме тому Павлік із дружиною влаштували сину свято у музичному стилі

"З днем народження, моя зірко. Ти - мій подарунок, даний мені з любов’ю. І я буду для тебе тією мамою, яка завжди за тебе. Яка бачить у тобі більше. Яка знає: попереду ще стільки див. Люблю. Безмірно. Завжди", - підсумувала Репяхова.

До речі, якось Павлік розповідав скільки вони з дружиною витрачають на сина в місяць

Нагадаємо, син Віктора Павліка та Катерини Репяхової має рідкісний нейрогенетичний розлад. Про це Катя відверто розповідає своїй аудиторії.

Також Репяхова розповідала, в який момент зрозуміла, що її син відрізняється від більшості ровесників.

До речі, Катя та Віктор хочуть другу дитину й навіть придумали ім'я для майбутньої доні.