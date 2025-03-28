"Таткова копія": в мережі милуються 3-місячною донею POSITIFF та Сахневич
27-го березня доньці співака POSITIFF (Олексія Завгороднього) й танцівниці Юлії Сахневич, Марії виповнилося три місяці.
З цієї нагоди тато і мама наробили святкових фото і відео з крихіткою, вбраною в светр із її іменем.
"Наїдаємо щічки. Лишу на згадку найкращі моменти березня тут", - написала Юлія в Instagram.
"Вона така татусева. Маленька Positiffна копія!.. Таткова копія... Маленький Позитивчик... Красуня, як мама, але схожа на тата", - коментують підписники.
Нагадаємо, Олексій і Юлія поки не хрестили Марійку, але вже знають, кого з відомих акторів хочуть запросити стати їхнім кумом.
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