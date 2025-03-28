"Таткова копія": в мережі милуються 3-місячною донею POSITIFF та Сахневич

Юлія Сахневич та Олексій Завгородній три місяці тому стали батьками

27-го березня доньці співака POSITIFF (Олексія Завгороднього) й танцівниці Юлії Сахневич, Марії виповнилося три місяці.

З цієї нагоди тато і мама наробили святкових фото і відео з крихіткою, вбраною в светр із її іменем.

А як ви вважаєте, на кого більше схожа Олексіївна, на тата чи на маму?

"Наїдаємо щічки. Лишу на згадку найкращі моменти березня тут", - написала Юлія в Instagram.

"Вона така татусева. Маленька Positiffна копія!.. Таткова копія... Маленький Позитивчик... Красуня, як мама, але схожа на тата", - коментують підписники.

Нагадаємо, Олексій і Юлія поки не хрестили Марійку, але вже знають, кого з відомих акторів хочуть запросити стати їхнім кумом.



