"Відчепись від себе": дружина POSITIFF показала, як повертається в форму через 3 місяці після пологів. Відео

Танцівниця Юлія Сахневич, чиїй зі співаком Олексієм Завгороднім (POSITIFF) доньці Марії 27-го березня виповнилося три місяці, показала, як повертає свою довагітну фізичну форму, та поділилася думками на цю тему.

35-річна Юля опублікувала відео зі своїм тренуванням у Instagram.

"Відчепись від себе! Це відповідь на наше часте питання: "Як тримати форму?" Моя формула проста - рух і прийняття себе", - наголосила танцівниця.

Танці - частина воркауту Юлі

Вона адресувала слова підтримки іншим жінкам, зокрема таким самим мамам маленьких діток.

"Будь активною: танці, спорт, розтяжка, біг. Але якщо сьогодні немає сил чи настрою - дозволь собі полежати. Так, полежати. Або просто вийти на свіже повітря і трохи пройтись. Ідеально - без телефону, зате з теплом в душі. Головне - не забувай: твій організм має наповнюватись гормонами радості. Серотонін творить дива - і з тілом, і з настроєм", - запевнила Сахневич.

Сахневич закликає жінок, які намагаються повернутися в форму, не тиснути на себе

"Так, навіть із маленькою дитиною можна знайти час для себе - 15, 30 або 50 хвилин. Іноді це виглядає, як справжній розважальний перформанс, але це теж про турботу про себе. Ти встигнеш усе. Просто почни з малого. І не забувай - ти вже неймовірна", - додала вона.

Нагадаємо, Олексій був присутній при народження донечки. А нещодавно Юлія розповіла, як чоловік допомагає їй у повсякденних турботах про крихітку та як піклується про неї саму.

Як відомо, перший шлюб Завгороднього, з дизайнеркою Анною Андрійчук розпався головним чином через те, що занурений у роботу артист іще не був готовий до появи дітей.