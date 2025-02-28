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POSITIFF з дружиною привітали доню з двома місцями життя кумедними фото

Карина Тімкова - 28 лютого, 12:00

Дружина репера POSITIFF, танцівниця Юлія Сахневич ніжно привітала їхню донечку Марію з двома місяцями життя.

З цієї нагоди в Instagram вона показала чимало сімейних кадрів, на яких 35-річні новоспечені батьки проводять час із дитиною. 

На іншому фото Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) кумедно повторює сльозливе обличчя Марійки.

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Нагадаємо, первісток пари народився наприкінці минулого року, але батьки вперше показалися з дитиною у січні 2025. Загалом свої стосунки закохані завжди оберігали від публічності. Вони навіть не одразу розповіли про своє весілля.

Зараз POSITIFF і Юлія почали частіше показуватися з донькою, а днями музикант вітав кохану з днем народження. Також Олексій розказував про розпорядок побутових обов'язків у їхньому шлюбі.

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