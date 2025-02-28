POSITIFF з дружиною привітали доню з двома місцями життя кумедними фото

Дружина репера POSITIFF, танцівниця Юлія Сахневич ніжно привітала їхню донечку Марію з двома місяцями життя.

З цієї нагоди в Instagram вона показала чимало сімейних кадрів, на яких 35-річні новоспечені батьки проводять час із дитиною.

На іншому фото Олексій Завгородній (справжнє ім'я артиста) кумедно повторює сльозливе обличчя Марійки.

Дівчинка розгублено дивилась на Позитива фото з Instagram

Реклама:

Підписники написали, що дівчинка "таткова копія"

Маленька принцеса щось не дуже радіє. Можливо, їй не сподобався святковий лук?

Співак багато часу проводить з дівчинкою

Спортивна мамуля не забуває тренуватись, поки донька підбадьорює її

Подружжя не натішиться появі донечки у своєму житті

"Олексіївні 2 місяці", — написала Сахневич.

У тата на руках, напевно, дуже спокійно

Танцівниця залишилась такою ж стрункою, як і до пологів





Нагадаємо, первісток пари народився наприкінці минулого року, але батьки вперше показалися з дитиною у січні 2025. Загалом свої стосунки закохані завжди оберігали від публічності. Вони навіть не одразу розповіли про своє весілля.

Зараз POSITIFF і Юлія почали частіше показуватися з донькою, а днями музикант вітав кохану з днем народження. Також Олексій розказував про розпорядок побутових обов'язків у їхньому шлюбі.