"Мої руки, моя підтримка, моя годувальниця": дружина POSITIFF розказала, як він допомагає їй із 2-місячною донею

Танцівниця Юлія Сахневич, дружина музиканта POSITIFF (Олексія Завгороднього) розказала, як він піклується про неї та їхню 2-місячну доньку Марію.

Захоплення коханим чоловіком вона висловила в розмові з "Люкс ФМ".

"Олексій для мене зараз - це просто мої руки, моя підтримка, моя годувальниця, бо я годую Марію, а Олексій годує мене. Повністю допомагає, коли потрібна якась підтримка", - поділилася Юлія.

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"Навіть якщо я знаходжуся дома і дитина плаче сильно, і я не можу її заспокоїти, я знаю, що Олексій знаходиться поруч, працює на студії - по дзвінку зірвався, приїхав, допоміг, поколисав, заспокоїлися, підтрималися, все добре", - розповіла вона.

Олексій бере активну участь у повсякденному піклуванні про крихітку Марію Фото з Instagram POSITIFF

Сахневич пояснила, як їм із чоловіком вдається підтримувати гармонію в стосунках та уникати конфліктів.

"Якщо люди нормально спілкуються між собою і відкрито один до одного приходять і кажуть: "В мене ось так і так...". Або, наприклад, я приходжу і кажу: "Я зараз відчуваю, що ти якийсь сумний, а ти мені не кажеш. Розкажи мені, поділися зі мною". Це, напевно, найголовніше, на чому повинні триматися добрі стосунки - коли ти відкрито зі своєю половинкою розмовляєш і кажеш відверто як воно є, що ти відчуваєш, ділишся цим", - зазначила жінка.

Позитив для коханої - величезна підтримка та "годувальниця"

Юлія з Олексієм також відповіли на питання, чи планують вони повінчатися. Танцівниця повідомила, що ні, мовляв "на даний момент в цьому немає сенсу".

"Я трошки не розумію цього. Я віруюча людина, але я не знаю... Що воно таке, мені треба пояснити. Я досі не розумію, що це", - зізнався Завгородній.

Нагадаємо, хрестити свою донечку зіркова пара таки планує . Нещодавно артист розказав, кого хоче запросити в куми.



