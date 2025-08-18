Не розлучаються? Дуглас і Зета-Джонс показалися разом на відпочинку. Фото

Схоже, чутки, що актори Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс розлучаються, дещо перебільшені ЗМІ, адже подружжя показалося разом на відпочинку.

55-річна зірка серіалу "Венздей" запостила в сторіс фото зі своїм 80-річним чоловіком, і разом вони не виглядають як люди, що збираються розійтися.

Пара разом уже понад 25 років

"Літня перерва", - коротко підписала сторіс Кетрін.

У липні Зета-Джонс красувалася на прем'єрі другого сезону "Венздей", а тепер може трішки відпочити

До речі, не так давно Зета-Джонс і Дуглас вітали сина з 25-річчям. А в травні актори разом святкували випускний їхньої 22-річної доньки.