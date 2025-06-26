Дугласа зазнімкували з 22-річною дочкою від Зети-Джонс під час святкувань в Іспанії

Карина Тімкова - 26 червня, 18:15
Майкл Дуглас засвітився з дочкою на відпочинку на острові

Майкл Дуглас відпочив з дочкою в Іспанії

Фото instagram

Американський актор Майкл Дуглас на тлі чуток про розлучення зі своєю дружиною, кінозіркою Кетрін Зета-Джонс засвітився з їхньою 22-річною дочкою Керіс на острові Менорка.

Папараці зазнімкували батька з молодшою дитиною під час прогулянки в історичному центрі. Знаменитість прибув до Іспанії в розпал свята Сан-Хуана, тому йому з Керіс вдалося роздивитися традиційні виступи танцівників і трюки наїзників на конях прямо на вулицях міста.


Наприкінці травня 80-річний Майкл і 55-річна Кетрін відвідали випускний своєї дочки і мило попозували з нею. А ще актор приїжджав до неї в кампус, поки вона навчалася. До речі, в (екс)подружжя також є 24-річний син Ділан, з яким Керіс нещодавно відпочивала в горах.

Минулого року Дуглас і Зета-Джонс святкували свою 24-ту річницю шлюбу. Після новин про можливий розрив пари ТаблоID вирішив описати їхню пристрасну та романтичну історію кохання.

Як відомо, від попередніх стосунків у зіркового батька також є старший 46-річний син Камерон, який відсидів у в'язниці за торгівлю наркотиками.

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