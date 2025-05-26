На тлі чуток про розлучення: ошатні Дуглас і Зета-Джонс показалися з дочкою-випускницею. Фото

Дочка акторів Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс, 22-річна Керіс відсвяткувала випуск з Університету Брауна.

З цієї нагоди її зіркова мама опублікувала фото, на якому разом з 80-річним Майклом цілують випускницю в щічки. В ресторані Керіс позувала у ніжній білій максісукні з рюшами, а її тато у синьому піджаку і класичних штанах. 55-річна Кетрін же вбралась у чорну мереживну сукню та жакет в тон.

"Ніч перед випускним! Ми такі горді батьки зараз! Це тільки початок", — написала актриса під фото.

Нещодавно стало відомо, що знамените подружжя розлучається Фото instagram

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Зета-Джонс також показалася з дочкою окремо

У випускниці, звичайно, була святкова мантія

Нещодавно Керіс показувалася зі своїм старшим братом, 24-річним Діланом на відпочинку в горах. До речі, Дуглас навідував дочку під час її навчання в кампусі. А ще дівчина разом з мамою позувала для чуттєвих фото.

Про розлучення Майкла і Кетрін, які минулої осені святкували 24-ту річницю, стало відомо у квітні цього року. ТаблоID вирішив згадати романтичну та пристрасну історію кохання пари.