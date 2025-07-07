80-річний Дуглас про завершення кінокар'єри: Не хочу стати одним із тих, хто впав мертвим на знімальному майданчику

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Американський актор Майкл Дуглас зізнався, що не планує більше зніматися в кіно - хіба що йому не трапиться якийсь надзвичайно заманливий проєкт.

Чому так, 80-річна зірка пояснив під час пресконференції на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах 5-го липня, пише Variety.

"Я не працюю з 2022-го року, напевно, тому, що усвідомив, що маю зупинитися", - поділився Майкл.

Майкл Дуглас понад 10 років тому поборов рак і зміг залишитися в професії, хоча хвороба загрожувала йому втратою здатності говорити Фото Getty Images

"Я дуже напружено працював майже 60 років, і я не хочу стати одним із тих, впав мертвим на знімальному майданчику. У мене нема намірів повертатися. Я кажу, що я не на пенсії, бо якщо з'явиться щось особливе, то я повернуся, а інакше - ні", - додав кінозірка.

Дуглас зазначив, що має на прикметі "одну маленьку незалежну стрічку", для якої намагається отримати гарний сценарій. А ще пожартував, що "в дусі збереження хорошого шлюбу" він "щасливий грати дружину" своєї коханої половини, акторки Кетрін Зети-Джонс.

Як відомо, Майклів батько, легенда золотої доби Голлівуду Кірк Дуглас пішов із життя в 2020-му, доживши до 103 років.

Нагадаємо, Майкл Дуглас та його син Ділан восени 2024-го року приїздили до Києва. Актор згодом зізнавався, що українська столиця його вразила.