Зета-Джонс у вечірній сукні з глибоким вирізом і Ортега в обтислому луці захопили своїм виглядом на прем'єрі "Венздей". Фото

Карина Тімкова - 31 липня, 14:30

Американські акторки Кетрін Зета-Джонс і Дженна Ортега 30 липня прибули на прем'єру другого сезону серіалу "Венздей" у Лондоні.

Для заходу 55-річна Кетрін, яка грає роль Мортиції Аддамс, вбралась у вечірню чорну сукню з вертикальним вирізом в зоні декольте та зі шлейфом. Вбрання вдало облягало фігуру і доповнювалося вставками з фатину.

Кетрін Зета-Джонс у вечірній сукні з декольте попозувала на хіднику

Образ Зети-Джонс завершувався драматичним макіяжем і пучком на голові

Фото instagram
Кетрін Зета-Джонс посвітила оголеною спиною на прем'єрі серіалу

Актриса похвалилася ефектним виглядом і засвітила оголену спину


Тим часом 22-річна Дженна обрала блискучу обтислу сукню кремового кольору з високим коміром і без рукавів. Верхній шар одежі мав асиметричний крій.

Дженна Ортега посвітила тілом в обтислій сукні на прем'єрі Венздей

Ортега на хіднику уявила себе лісовою німфою з казки

Кадр з instagram
Дженна Ортега у сексі сукні похвалилася формами на прем'єрі Венздей

Кінозірка, яка виконує головну роль серіалу, зробила акцент на тонкій талії

Кетрін Зета-Джонс і Тім Бертон попозували на прем'єрі Венздей

Куди ж без фото з одним із режисерів "Венздей", Тімом Бертоном

Зазначимо, що Кетрін частенько показується у розкішних луках на червоній доріжці. Нещодавно вона в ефектному мереживі позувала на випускному дочки та хвалилася тілом у купальнику.

Нагадаємо, у мережі вже тривалий час обговорюють ймовірне розлучення зірки з її чоловіком Майклом Дугласом.

Щодо Дженни, то вона часто відвідує світські події в незвичних сукнях і у сексі вбраннях знімається для глянцевих журналів. А минулої весни вона показалася на хіднику Met Gala 2025 в самих лінійках.

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