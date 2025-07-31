Зета-Джонс у вечірній сукні з глибоким вирізом і Ортега в обтислому луці захопили своїм виглядом на прем'єрі "Венздей". Фото

Американські акторки Кетрін Зета-Джонс і Дженна Ортега 30 липня прибули на прем'єру другого сезону серіалу "Венздей" у Лондоні.

Для заходу 55-річна Кетрін, яка грає роль Мортиції Аддамс, вбралась у вечірню чорну сукню з вертикальним вирізом в зоні декольте та зі шлейфом. Вбрання вдало облягало фігуру і доповнювалося вставками з фатину.

Образ Зети-Джонс завершувався драматичним макіяжем і пучком на голові Фото instagram

Актриса похвалилася ефектним виглядом і засвітила оголену спину

Тим часом 22-річна Дженна обрала блискучу обтислу сукню кремового кольору з високим коміром і без рукавів. Верхній шар одежі мав асиметричний крій.

Ортега на хіднику уявила себе лісовою німфою з казки Кадр з instagram

Кінозірка, яка виконує головну роль серіалу, зробила акцент на тонкій талії

Куди ж без фото з одним із режисерів "Венздей", Тімом Бертоном

Зазначимо, що Кетрін частенько показується у розкішних луках на червоній доріжці. Нещодавно вона в ефектному мереживі позувала на випускному дочки та хвалилася тілом у купальнику.

Нагадаємо, у мережі вже тривалий час обговорюють ймовірне розлучення зірки з її чоловіком Майклом Дугласом.

Щодо Дженни, то вона часто відвідує світські події в незвичних сукнях і у сексі вбраннях знімається для глянцевих журналів. А минулої весни вона показалася на хіднику Met Gala 2025 в самих лінійках.