Дуглас на 25-річчя сина заявив, що ним пишається, а Зета-Джонс показала його кумедні дитячі фото

Фото з Instagram Майкла Дугласа

80-річний американський актор Майкл Дуглас показав фото зі своїм молодшим сином Діланом Дугласом та ніжно привітав його з 25-річчям.

"Ого, чверть століття! Я дуже пишаюсь твоїм талантом і людиною, якою ти став! Люблю тебе, Ділан. З днем народження", - написав Майкл.

"Дякую, що зробив мене", - написав Ділан у відповідь на батькове привітання

Дружина зірки, акторка Кетрін Зета-Джонс також привітала сина. У своєму Instagram вона показала дитячі фото Ділана.

"З днем народження, мій любий синочку. Ти для мене все", - додала Кетрін.

Нагадаємо, нещодавно Майкл Дуглас зізнався, що більше не буде зніматися у кіно. Він заявив, що не хоче стати тим, хто впав мертвим на знімальному майданчику.

До речі, восени минулого року Майкл Дуглас та його син Ділан приїздили до Києва. Тоді голлівудський актор зізнався, що його дуже вразила українська столиця.