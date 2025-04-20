Дуглас і Зета-Джонс розлучаються після 25-ти років шлюбу - інсайдер

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Подейкують, зіркове голлівудське подружжя, актори Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс розлучаються після майже 25-ти років шлюбу.

Про це пише видання RadarOnline.

За словами джерела, близького до подружжя, Майкл та Кетрін "таємно розлучаються" і розпочали процес поділу майна.

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Зокрема, причиною розірвання шлюбу став вік Дугласа - у вересні йому виповниться 81.

"Він виглядає "крихким" більше, ніж будь-коли, він вже не такий рухливий, як раніше і це стало проблемою для Кетрін. Вона стала для нього більше доглядальницею, ніж дружиною, тому вона розчарована", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, через те, що 55-річна Зета-Джонс піклується про Дугласа, її кар'єра відійшла на другий план.

"Кетрін хоче подорожувати світом і грати в гольф, зніматися в кіно і працювати з цікавими людьми, а Майкл вже не може встигати за нею. Замість цього він сидить вдома і хвилюється через те, що відбувається у світі. Для них це просто сумна ситуація", - додало джерело.

До речі, Майкл дійсно переживає за події у світі, зокрема й через війну в Україні. Актор минулого року відвідав Київ та поділився своїми враженнями

Інсайдер також стверджує, що подружжя вже почали ділити своє майно - виставили на продаж нерухомість: будинок на Бермудських островах, маєток на Майорці та особняк у Нью-Йорку.

"Той факт, що вони розпродують свою нерухомість у багатьох викликав здивування. Люди навколо них шепочуться, мабуть, це означає, що вони збираються розлучитися", - підсумувало джерело.

Як відомо, у подружжя є двоє спільних дітей: 24-річний Ділан та 21-річна Керіс.

На початку грудня минулого року Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс з'являлися разом на хіднику The Red Sea International Film Festival.

До речі, якось ТаблоID розповідав історію кохання Майкла та Кетрін.