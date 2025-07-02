Інсайдер назвав причину, чому Перрі та Блум прийняли рішення розійтися

Кеті Перрі та Орландо Блум були парою майже 10 років Фото з Instagram Перрі

Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум поки підтверджують і не коментують чуток про своє розставання. Зате джерело, обізнане з ситуацією, пояснило, що ж спонукало зірок прийняти таке тяжке рішення.

Про це пише People.

Зі слів інсайдера, Кеті та Орландо усвідомили, що саме так буде найкраще для їхньої спільної дочки, 4-річної Дейзі.

"На певному етапі їм довелося визнати, що Дейзі ліпше бачити батьків порізно, тоді вона не виросте у відчутті напруги та ворожості". - зазначив співрозмовник журналу.

Для зіркових батьків пріоритет номер один - ця маленька Дейзі Дав Фото Getty Images

"Дейзі - їхній янгол і вони бажають захистити її від будь-якого негативу", - сказав він.

Блуму та Перрі хочеться зберегти дружні стосунки, щоби мати змогу бути поруч із донькою як окремо одне від одного, так і удвох.

Як відомо, в 48-річного Орландо вже є успішний досвід побудови теплих взаємин із колишньою, з якою їх поєднує спільний нащадок. Сину кінозірки від Міранди Керр, Флінну вже 14 років. Супермодель через кілька років після розлучення з Блумом знайшла нове щастя, з засновником Snapchat Еваном Шпігелем, і народила ще трьох хлопців.

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися в 2019-му році, але до вівтаря так і не дісталися.