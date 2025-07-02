Інсайдер назвав причину, чому Перрі та Блум прийняли рішення розійтися
Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум поки підтверджують і не коментують чуток про своє розставання. Зате джерело, обізнане з ситуацією, пояснило, що ж спонукало зірок прийняти таке тяжке рішення.
Про це пише People.
Зі слів інсайдера, Кеті та Орландо усвідомили, що саме так буде найкраще для їхньої спільної дочки, 4-річної Дейзі.
"На певному етапі їм довелося визнати, що Дейзі ліпше бачити батьків порізно, тоді вона не виросте у відчутті напруги та ворожості". - зазначив співрозмовник журналу.
"Дейзі - їхній янгол і вони бажають захистити її від будь-якого негативу", - сказав він.
Блуму та Перрі хочеться зберегти дружні стосунки, щоби мати змогу бути поруч із донькою як окремо одне від одного, так і удвох.
Як відомо, в 48-річного Орландо вже є успішний досвід побудови теплих взаємин із колишньою, з якою їх поєднує спільний нащадок. Сину кінозірки від Міранди Керр, Флінну вже 14 років. Супермодель через кілька років після розлучення з Блумом знайшла нове щастя, з засновником Snapchat Еваном Шпігелем, і народила ще трьох хлопців.
Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися в 2019-му році, але до вівтаря так і не дісталися.
Б'юті-секрет: Перрі "зірвала" з себе чубчик та насмішила реакцією Блума. Відео
Через весілля? Інсайдери розказали про проблеми в стосунках Кеті Перрі з Орландо Блумом
Кардашян, ДіКапріо з дівчиною, самотній Блум та королева Ранія: Безос і Санчес відгуляли пишну вечірку перед весіллям. Фото