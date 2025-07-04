Представники Блума та Перрі вперше прокоментували чутки про розрив зіркових заручин

Речники американської співачки Кеті Перрі та британського актора Орладно Блума відреагували на чутки про розставання пари, які ширяться в ЗМІ останнім часом. На жаль, зірки справді розійшлися.

Про це йдеться в спільній офіційній заяві представників Орландо та Кеті, яку цитує People.

"У зв'язку з великою цікавістю та обговорення стосунків Орландо Блума та Кеті Перрі останнім часом їхні представники підтверджують, що Орландо і Кеті протягом багатьох місяців перебудовують свої стосунки таким чином, щоби зосередитися на спільному батьківстві", - зазначили речники.

Кеті та Орландо більше не пара, але докладуть зусиль, щоби залишитися сім'єю - заради спільної дитини

"Їх продовжуватимуть бачити разом як сім'ю, позаяк їхнім спільним пріоритетом є - і завжди буде - виховання їхньої доньки в любові, стабільності та взаємоповазі", - додали вони.

Нагадаємо, подейкують, саме турбота про доньку, 4-річну Дейзі Дав змусила Перрі та Блума ухвалити непросте рішення про розставання. Як відомо, для співачки дівчинка - єдина дитина. У актора ж є ще 14-річний син Флінн від першого шлюбу. Орландо та Кеті заручилися на Валентинів день у 2019-му, але до весілля справа так і не дійшла.