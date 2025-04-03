"Зробити науку модною": Кеті Перрі та наречена Безоса в глянці розповіли, чому вирішили полетіти в космос. Фото

Вже 14 квітня в космос полетить виключно жіночий екіпаж на суборбітальному кораблі New Shepard. Запуск організовує компанія Blue Origin.

До складу команди входять шість працівниць з різних сфер: колишня науковиця NASA, активістка та телеведуча. Також на борту буде співачка Кеті Перрі і наречена мільярдера Джеффа Безоса, журналістка Лорен Санчес.

Обидві подруги знялися для американського журналу ELLE і розповіли, чому цей політ є важливим для них.

Кеті запевнила, що хоче, аби її дочка вірила, що в житті все можливо. Також авторка хітів хоче, щоб все більше жінок відкривали для себе науку Фото @celestesloman

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"Я лечу для своєї доньки Дейзі, щоб надихнути її ніколи не обмежувати свої мрії і показати їй, що будь-яка людина може досягти своєї цілі. Незалежно від її походження, етнічної приналежності, економічного становища чи рівня освіти. Вона вже така велика мрійниця, а їй лише чотири роки. Я також хочу надихнути нове покоління і зробити космос і науку модними… У мене немає часу нервувати, у мене немає часу хвилюватися. Я відчую щось, коли вони скажуть: "10, 9, 8, 7,...", але до того часу у нас є чим зайнятися", — прокоментувала 40-річна Перрі.

Це буде перший політ із повністю жіночим екіпажем з 1963 року Кадр з Instagram

"Я навіть не уявляю, як це буде. Найбільше мене радує той факт, що ми зможемо повернутися і надихати людей та об'єднувати їх. Всі ці жінки самі по собі є оповідачками історій. Вони піднімуться в космос і зможуть розповісти про те, що вони відчули, різними способами. У нас вдома є приказка: "Життя починається по той бік страху"", — сказала Лорен.

Обраниця Безоса мріє надихати інших жінок та об'єднувати їх для спільних досліджень

55-річна Санчес є ініціаторкою польоту в космос, який триватиме 11 хвилин

Як відомо, Кеті Перрі славиться своїм епатажем. Вона частенько робить гарячі зйомки і влаштовує екстремальні розваги.

Лорен Санчес теж не відстає і полюбляє стрибати з гелікоптера. Нагадаємо, Джеффа та його кохану часто ловили на пікантних моментах, а якось навіть "зливали" їхню особисту переписку. А ще журналістці подобається позувати в БДСМ образах. До речі, зараз парочка активно готується до весілля.