Спілкувалися 3 години: Еністон підловили за пізньою вечерею з відомим актором

Американська актриса Дженніфер Еністон приємно провела вечір суботи 22-го березня. Кінозірку помітили за вечерею з колегою, актором Педро Паскалем в одному з закладів у Західному Голлівуді.

Як повідомляє Daily Mail, зірки приїхали порізно десь о 20-тій годині й так само порізно роз'їхалися о пів на дванадцяту. Перш ніж попрощатися, 56-річна Дженніфер і 49-річний Педро ще якийсь час розмовляли коло гардероба.

Ймовірно, зустріч Еністон і Паскаля - тим більше, що на деяких фото, які ширяться мережею, поруч можна помітити невідому жінку - не носила романтичного характеру, а обговорювали вони можливу появу актора в четвертому сезоні серіалу "Ранкове шоу".





Якраз нещодавно під час спільного телеінтерв'ю Джен запитала зірку "Гри престолів", чи було би йому це цікаво, а акторка Різ Візерспун запевнила, що для Педро якраз є одна дуже хороша роль.

Нагадаємо, торік Еністон заінтригувала шанувальників, показавшись на публіці з каблучкою на безіменному пальці. Але оголошення про заручини чи бодай натяку на те, що відбувається в її особистому житті, за цим не послідувало.

Як відомо, колишній чоловік Дженніфер, актор Джастін Теру нещодавно одружився з молодшою від нього на 23 роки Ніколь Брайдон Блум.



