"Повернулися на початок": інсайдер розповів про останню спробу Лопес та Аффлека зберегти шлюб

Шлюб голлівудських зірок Бена Аффлека та Дженніфер Лопес, який нібито от-от остаточно зруйнується, все ще можна врятувати.

Принаймні, так вважають самі актор та співачка, повідомляє Daily Mail, посилаючись на власного інсайдера.

Буцімто пара, яка вже кілька місяців мешкає порізно та живе кожен своїм життям, зробила крок на зустріч примиренню – почала писати один одному любовні листи.

Не все ще втрачено? фото GETTY IMAGES

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"Джен і Бен домовилися побути порізно один від одного, аби з’ясувати, чого вони насправді хочуть. Вони готові визнати поразку. Документи про розлучення вже підготовлені, залишається лише їх заповнити. Але вони хотіли дати останній шанс, перш ніж йти геть. І тому вони повернулися на початок – почали писати один одному листи. Це те, що змусило їх покохати один одного вперше", - сказав інсайдер.

Як відомо, на початку їхнього роману у 2000-х Аффлек опублікував зворушливі послання до Лопес на перших шпальтах провідних американських ЗМІ. Тоді він викупив рекламу у медіа, які найчастіше читала співачка, та опублікував там зізнання в любові.

Нагадаємо, раніше близьке до пари оточення стверджувало, що подружжя розставило всі крапки над "і" ще кілька місяців тому. Ба більше, Лопес, яка найняла кризового менедежера, націлена буцімто відібрати у чоловіка половину його майна.

До речі, у попередньому матеріалі з нагоди 55-річчя співачки TabloID розповідав, як змінився стиль Дженніфер Лопес з початку її кар’єри і до нині.