Ситуація напружена: джерела розказали, що відбувається між Меган Фокс і Machine Gun Kelly після розриву, а він відреагував

У грудні минулого року стало відомо, що 38-річна акторка Меган Фокс розлучилася зі своїм бойфрендом, музикантом Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером). Це було неочікувано, адже зірка вагітна від нього й має народити вже у березні.

Як повідомляє TMZ із посиланням на власні джерела, ситуація між колишніми коханими напружена. За словами інсайдерів, Меган і Колсон навіть не спілкуються одне з одним. Через холодні стосунки наразі незрозуміло, наскільки співак буде залучений у виховання дитини та чи відвідає пологи.

Меган і Колсон не спілкуються - запевняють джерела Фото Getty Images

Джерела додають, що Меган, схоже, остаточно викреслила MGK зі свого життя, і її оточення цьому лише раде. Друзі акторки вважають, що вона нарешті прийшла до тями після непростих років стосунків із Бейкером.

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34-річний Machine Gun Kelly не витримав і відреагував на новини про те, що він не підтримує зв'язок із Меган. У своєму Instagram-акаунті він натякнув, що інформація інсайдерів є неправдивою.

"Як могли "джерела" щось сказати, коли джерела мовчали", — написав артист у відповідь на чутки.

MGK в Instagram прокоментував слова джерел Фото з Instagram

Зазначимо, що розрив пари стався під час їхньої поїздки на День Подяки в Колорадо. За чутками, Меган знайшла у телефоні Колсона щось, що її дуже засмутило. Джерела назвали цей матеріал "руйнівним для стосунків". Раніше пара неодноразово розходилася та мирилася на тлі чуток про зради MGK.

За іншими даними, Меган також непокоїли залежність коханого від наркотиків і його нестабільний емоційний стан.

Фокс має вже навесні народити дитину від Бейкера Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно порноактриса Амія Майлі, що зустрічалась з Колсоном Бейкером, розсекретила його химерну забаганку.