Після 10 років шлюбу: Джессіка Сімпсон оголосила про розставання з батьком трьох її дітей
Американська співачка та акторка Джессіка Сімпсон та її чоловік, колишній футболіст Ерік Джонсон більше не разом.
Про це 44-річна зірка сама повідомила People.
"Ми з Еріком живемо нарізно, проходячи через болісну ситуацію в нашому шлюбі", - стисло зазначила Джессіка.
"Наші діти - передусім, і ми зосереджуємося на тому, як буде найкраще для них", - додала вона.
Як відомо, в Сімпсон та Джонсона троє спільних нащадків: 12-річна Максвелл Дрю, 11-річний Ейс Кнут і 5-річна Бьорді Мей. Про те, що в шлюбі білявки щось негаразд, фани почали здогадуватися кілька місяців тому, помітивши відсутність обручки на її пальці.
Джессіка та Ерік зіграли весілля в 2014-му році. До вівтаря красуня вирушила в ошатній сукні в стилі "золотої дівчинки", а в нареченого стався епічний конфуз зі штанями.
Нагадаємо, кілька років тому Сімпсон відверто розповіла про пережите в дитинстві сексуальне насильство. Жінка не приховує, що мала залежність від алкоголю та пігулок.
Мінус 45 кіло: Джессіка Сімпсон приголомшила результатами схуднення. ФОТО
Джессіка Сімпсон налякала фанів нездоровим виглядом та запевнила, що не пиячить
Неонова енергія: Джессіка Сімпсон показала засмагле тіло в купальнику від Кардашян
Сімпсон блиснула дупцею в напівджинсах та з нагоди 43-річчя показалася "без мейкапу"