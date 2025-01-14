Після 10 років шлюбу: Джессіка Сімпсон оголосила про розставання з батьком трьох її дітей

Американська співачка та акторка Джессіка Сімпсон та її чоловік, колишній футболіст Ерік Джонсон більше не разом.

Про це 44-річна зірка сама повідомила People.

45-річний Ерік уже давненько не показується в Instagram зіркової дружини

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"Ми з Еріком живемо нарізно, проходячи через болісну ситуацію в нашому шлюбі", - стисло зазначила Джессіка.

"Наші діти - передусім, і ми зосереджуємося на тому, як буде найкраще для них", - додала вона.

Як відомо, в Сімпсон та Джонсона троє спільних нащадків: 12-річна Максвелл Дрю, 11-річний Ейс Кнут і 5-річна Бьорді Мей. Про те, що в шлюбі білявки щось негаразд, фани почали здогадуватися кілька місяців тому, помітивши відсутність обручки на її пальці.

У Сімпсон і Джонсона є дві доньки та син

Джессіка та Ерік зіграли весілля в 2014-му році. До вівтаря красуня вирушила в ошатній сукні в стилі "золотої дівчинки", а в нареченого стався епічний конфуз зі штанями.

Нагадаємо, кілька років тому Сімпсон відверто розповіла про пережите в дитинстві сексуальне насильство. Жінка не приховує, що мала залежність від алкоголю та пігулок.







