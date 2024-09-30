Наречена Роналду вразила модний Париж своїм обтислим екстраміні. Фото

Джорджина Родрігес у французькій столиці відвідала модний показ

Наречена португальського футбліста Кріштіану Роналду, 30-річна Джорджина Родрігес днями побувала на показі Vetements у рамках Паризького тижня моди.

Для модного івенту кралечка вбралася ефектно: в обтислу мінісукню, яка підкреслила її апетитну фігурку.

Фото і відео Джорджина поділилася у своєму Instagram.

Красуня могла би і сама зчинити фурор на подіумі

На Родрігес була дуже смілива сукня

Нагадаємо, Родрігес сумлінно займається у спортзалі, зокрема приділяє багато уваги своїй дупці.











