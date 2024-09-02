"Ця країна назавжди в моєму серці": Захур із нагоди 50-річчя приїзду в Україну показав себе 19-річного. Фото

Камалія і Захур уже не подружжя, але їхні дочки про це ще не знають Фото з Facebook Камалії

1-го вересня співачка Камалія на прохання свого вже колишнього чоловіка, 69-річного Мохаммада Захура виклала в Instagram його фото в молодості та пост-подяку.

Як виявилося, саме цього дня 50 років тому молодий пакистанський хлопець вперше приїхав в Україну вивчати металургію.

"Дорогі друзі, сьогодні я хочу поділитися з вами особливим і дуже важливим повідомленням від Захура:

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"Сьогодні, 1 вересня, для мене особливий день, адже рівно 50 років тому я вперше ступив на українську землю. У 1974 році, будучи всього 19-річним студентом з Пакистану, я приїхав сюди за стипендією для вивчення металургії. Відтоді Україна стала невід'ємною частиною мого життя і моєї долі", - зазначив Захур.

Впізнаєте Захура?

"За ці 50 років я не лише побудував успішний бізнес, заснувавши компанію ISTIL Group, але й активно брав участь у соціальному та культурному житті країни. Інвестуючи понад 400 мільйонів доларів в українську економіку, я завжди вважав своїм обов’язком підтримувати країну, яка дала мені так багато.

Моя родина і я заснували благодійний фонд, який протягом багатьох років допомагає дітям, що потребують допомоги, а з початком війни активно підтримує гуманітарні зусилля в Україні. Я також пишаюся тим, що був одним з ініціаторів музичної премії YUNA і підтримав реставрацію Одеського оперного театру", - перелічив свої заслуги бізнесмен.

В той час такі зачіски були на піку популярності

Пакистанська версія The Beatles. Знайдіть на фото Захура :)

"Україна подарувала мені не лише можливість реалізувати свої мрії, але й любов, віру та надію. За ці роки я став не просто стороннім спостерігачем, але справжнім другом України, завжди готовим підтримати її в найскладніші часи.

Сьогодні я хочу висловити свою найглибшу вдячність Україні та її народу за все, що вона мені дала. Ця країна назавжди залишиться в моєму серці, і я буду продовжувати робити все можливе, щоб підтримати її в цей важкий час. З любов’ю та вдячністю, Мохаммад Захур", - підсумував екс Камалії.

Нагадаємо, про розлучення після 20 років шлюбу Камалія оголосила ще в квітні 2023. Але офіційно підтвердила його лише через рік.

А нещодавно 47-річна співачка вперше пояснила причину, через яку вирішила розірвати шлюб.