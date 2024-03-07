Експертку зі зброї фільму з Болдуїном визнали винною у ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс

Експертку зі зброї Ханну Гутієрез-Рід визнали винною у ненавмисному вбивстві українки, операторки Галини Гатчинс під час зйомок фільму "Іржа" з Алеком Болдуїном.

Про це повідомляє The Guardian.

Як відомо, на зйомках однієї зі сцен Болдуїн випадково застрелив Гатчинс, адже його реквізитний пістолет було заряджено бойовими патронами. А Ханна Гутієрез-Рід саме відповідала за збройний реквізит на зйомках.

Жінці висунули звинувачення у січні 2023-го фото getty images

Суд присяжних визнав її винною у ненавмисному вбивстві. А от у звинуваченні в підробленні доказів, яке також висунули жінці, присяжні виправдали її.

"Вона проявляла халатність, нехтувала безпекою та поводилася необдумано", – сказала у промові прокурорка Карі Моррісей, оголошуючи вердикт.

Вона також додала, що ситуації з нехтуванням безпекою були для Ханни звичною справою, і що жінка проявляла "небачуваний брак старанності".

Після оголошення вердикту Гутієрез-Рід одразу взяли під варту. Нині їй загрожує 18 місяців в’язниці та штраф у розмірі 5 тисяч доларів.

Ханна свою провину не визнала і, зі слів адвоката, буде оскаржувати вирок. Також сторона захисту жінки переконана, що її зробили цапом-відбувайлом, а вся провина насправді лежить на Алеку Болдуїну.

Болдуїн раніше розповідав, що дружив із операторкою фото getty images

Нагадаємо, трагічний інцидент стався у жовтні 2021-го. Спершу Болдуїну начебто вдалося узгодити справу з рідними Галини Гатчинс. Однак згодом, у січні 2023-го, проти актора таки висунули звинувачення.

У квітні 2023-го прокуратура зняла обвинувачення з актора. Однак у січні 2024-го справу знову поновили з аналогічними звинуваченнями.