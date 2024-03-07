Експертку зі зброї фільму з Болдуїном визнали винною у ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс
Експертку зі зброї Ханну Гутієрез-Рід визнали винною у ненавмисному вбивстві українки, операторки Галини Гатчинс під час зйомок фільму "Іржа" з Алеком Болдуїном.
Про це повідомляє The Guardian.
Як відомо, на зйомках однієї зі сцен Болдуїн випадково застрелив Гатчинс, адже його реквізитний пістолет було заряджено бойовими патронами. А Ханна Гутієрез-Рід саме відповідала за збройний реквізит на зйомках.
Суд присяжних визнав її винною у ненавмисному вбивстві. А от у звинуваченні в підробленні доказів, яке також висунули жінці, присяжні виправдали її.
"Вона проявляла халатність, нехтувала безпекою та поводилася необдумано", – сказала у промові прокурорка Карі Моррісей, оголошуючи вердикт.
Вона також додала, що ситуації з нехтуванням безпекою були для Ханни звичною справою, і що жінка проявляла "небачуваний брак старанності".
Після оголошення вердикту Гутієрез-Рід одразу взяли під варту. Нині їй загрожує 18 місяців в’язниці та штраф у розмірі 5 тисяч доларів.
Ханна свою провину не визнала і, зі слів адвоката, буде оскаржувати вирок. Також сторона захисту жінки переконана, що її зробили цапом-відбувайлом, а вся провина насправді лежить на Алеку Болдуїну.
Нагадаємо, трагічний інцидент стався у жовтні 2021-го. Спершу Болдуїну начебто вдалося узгодити справу з рідними Галини Гатчинс. Однак згодом, у січні 2023-го, проти актора таки висунули звинувачення.
У квітні 2023-го прокуратура зняла обвинувачення з актора. Однак у січні 2024-го справу знову поновили з аналогічними звинуваченнями.