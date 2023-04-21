З Болдуїна зняли обвинувачення у вбивстві Гатчінс, а він подякував дружині

З американського актора Алека Болдуїна зняли обвинувачення за випадкове вбивство кінооператорки Галини Гатчінс на зйомках вестерну "Іржа".

"Ми задоволені рішенням щодо закриття справи Алека Бодуїна і переконані у належному розслідуванні фактів та обставин цієї трагічної події", - повідомили CNN адвокати Болдуїна - Люк Нікас і Алекс Спіро.

Разом із тим, прокурори Нью-Мексико Карі Моррісі та Джейсона Льюїса зауважили, що звинувачення можуть бути пред'явлені повторно, а подальше розслідування триватиме.

Відразу після того, як з актора було знято обвинувачення, він подякував своїй дружині Хіларії та адвокату Люку Нікасу за підтримку в скуртні часи:

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"Я зобов'язан цій жінці усім, що маю. ( І тобі, Люку)".

У Хіларії та Алека семеро дітей фото getty images

Нагадаємо, у жовтні 2021-го Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки "Rust" в Альбукерке. 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, яка була українкою, загинула у віці 42 роки.

Як відомо, Алек не виключав, що ця трагедія поставить крапку в його кар'єрі.

Рівно за рік Болдуїн та родина вбитої Гатчінс досягли домовленості, після чого зйомки "Іржі" було поновлено.

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