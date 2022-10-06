Болдуїн та сім'я вбитої ним Гатчінс досягли домовленості, зйомки "Іржі" поновлять

Американський актор Алек Болдуїн та продюсери стрічки "Іржа", на зйомках якої загинула операторка Галина Гатчінс, досягли домовленості з її рідними поза судом. Cправу за їхнім цивільним позовом буде закрито.

Деталі угоди між сторонами не розголошуються, але повідомляється, що вдівець Галини, Меттью Гатчінс стане виконавчим продюсером фільму, котрий збираються дозняти.

Про це пише CNN.

Галині Гатчінс було 42 роки ФОТО З INSTAGRAM ГАТЧІНС

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"Зйомки стрічки "Іржа", виконавчим продюсером якої я тепер буду, поновляться за участю всіх основних гравців у січні 2023-го. Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях або покладанні на когось (продюсерів або містера Болдуїна) провини. Всі ми вважаємо, що смерть Галини була жахливим нещасним випадком", - сказав Меттью, подякувавши тим, хто об'єднав зусилля заради триб'юту останній роботі його дружини.

"У цьому складному процесі кожен керувався чітким бажанням вчинити так, як буде найкраще для сина Галини. Ми вдячні всім, хто долучився до вирішення цієї трагічної та болісної ситуації", - зазначив адвокат Болдуїна, Люк Нікас.

Болдуїн та продюсери стрічки досягли мирової угоди з сім'єю загиблої фото getty images

Над "Іржею" продовжить працювати режисер Джоел Соуза, який дістав поранення одночасно з Гатчінс.

"Ті з нас, кому пощастило провести час із Галиною, знали її як надзвичайно талановиту, добру, творчу, як джерело неймовірно позитивної енергії. Моє єдине бажання - щоби світ зміг пізнати її за інших обставин, і це точно вдасться здійснити через її дивовижну роботу", - сказав він.

Режисер підкреслив, що його повернення до роботи над фільмом є частиною його власного зцілення, і воно має сенс лише в тому випадку, коли до знімання долучиться Гатчінс.

"Попри безперечну гіркоту, мене тішить те, що разом ми завершимо те, що почали я та Галина. Кожне моє зусилля в роботі над цим фільмом буде присвячене вшануванню насліддя Галини, щоби вона пишалася", - додав Соуза.

Варто відзначити, що мирна угода між сім'єю Гатчінс та Болдуїном жодним чином не впливає на кримінальне розслідування.

Галина, Меттью та їхній син Андрос Фото з twitter та Instagram Меттью Гатчінса

"У той час, як залагодження цивільних позовів відбувається приватно та часто включає в себе фінансове відшкодування, кримінальні справи мають справу лише з фактами. Якщо факти та свідчення дадуть підставу для кримінальних звинувачень за законами штату Нью-Мехіко, то звинувачення будуть висунуті. Ніхто не перебуває понад законом", - наголосили в офісі окружного прокурора.

Нагадаємо, Галина Гатчінс загинула 21-го жовтня 2021-го року. Постріл із реквізитної зброї здійснив Болдуїн, завдавши операторці смертельного поранення. В лютому родина Гатчінс подала позов, звинувативши актора та продюсерів у "агресивній економії" на організації процесу зйомок і нехтуванні правилами безпеки.

Як відомо, Алек Болдуїн не виключав, що ця трагедія поставить крапку в його кар'єрі.

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