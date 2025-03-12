Гарнір або легка закуска до вечері: Хіменес-Браво дав рецепт хрумкої картопельки. Відео

Ектор продовжує розширювати кулінарні горизонти українців

Зірковий телекухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своєю аудиторією в Instagram черговим цікавим рецептом: хрумкої запеченої картоплі з сирною скоринкою.

"Це справжня насолода для любителів смачних і простих страв. Ідеально підходить як гарнір або легка закуска до вечері. Легко та швидко, а результат - просто неймовірний", - запевнив Ектор.

Хіменес-Браво готує таку картопельку і всім радить

Хіменес-Браво дав перелік інгредієнтів: картопля - 800 гр, сир твердий (наприклад, чеддер) - 100 гр, сметана - 150 гр, зелень (петрушка, кріп) — 30 гр і сіль на смак.

"Картоплю помийте та відваріть у мундирах протягом 20-25 хвилин до м'якості. Охолодіть картоплю та розріжте навпіл. Деко застеліть пергаментом, натріть сир і рівномірно розподіліть його по деку. Викладіть картоплю розрізом донизу. Відправте в розігріту до 200°C духовку на 15-20 хвилин, поки не утвориться хрустка скоринка. Зелень подрібніть та змішайте зі сметаною. Посоліть та перемішайте. Готово! Насолоджуйтесь смаком хрумкої картопельки!", - закликав зірка.

Відварену та розрізану навпіл картоплю Ектор вклав на сирну подушку і відправив до духовки

Нагадаємо, раніше Ектор показував, як приготувати картопляну запіканку, витративши на смачну домашню вечерю не більше 150 гривень. А Євген Клопотенко нещодавно давав рецепт картопляних палюшок.