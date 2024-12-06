Колишня Джонні Деппа та Ілона Маска стане мамою вдруге

Американська акторка Ембер Хьорд, яка виховує 3-річну доньку Уну Пейдж, стане мамою вдруге.

Радісну новину підтвердив речник зірки "Аквамена", повідомляє People.

"Поки ідеться про ранню стадію вагітності, тож зрозумійте, що ми не бажаємо наразі сильно вдаватися в деталі. Досить буде сказати, що Ембер дуже тішиться за себе та за Уну Пейдж", - заявив представник колишньої дружини актора Джонні Деппа та екскоханки Ілона Маска.

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Ембер та Уна Пейдж

Зазначимо, що речник Хьорд напряму не сказав, чи при надії сама Ембер, чи дитину, як це було з Уною Пейдж, виношує для неї сурогатна мати.

Нагадаємо, декілька років тому Ілон Маск судився з Ембер Хьорд через ембріони, які вони заморозили, поки були парою.



