Амбер Хьорд несподівано оголосила, що стала мамою. Перше ФОТО маляти

Колишня дружина актора Джонні Деппа, актриса Амбер Хьорд ошелешила шанувальників несподіваною, але радісною новиною: вона стала мамою.

Свою доньку, народжену, вочевидь, сурогатною матір'ю, 35-річна зірка "Аквамена" представила в Instagram.

"Чотири роки тому я вирішила завести дитину. Я хотіла здійснити це на моїх власних умовах", - написала Амбер.

35-річна Амбер вперше стала мамою фото з instagram хьорд

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"Я сподіваюся, ми прийдемо до того, що стане нормою не хотіти надягати обручку заради того, щоби отримати колиску", - зазначила акторка.

Як зізналася Хьорд, частина її хотіла би, щоби її особисте життя стосувалося лише її. Одначе, як людина публічна, вона змушена хоча би контролювати те, наскільки її про її особисте буде обізнаний широкий загал.

"Моя донька народилася 8-го квітня 2021-го року. Її звати Уна Пейджд Хьорд. Вона - початок мого подальшого життя", - оголосила зірка.

Як відомо, Пейдж звали матір Амбер, яка пішла з життя рік тому.

Несхоже, що актриса виношувала дитину сама

Нагадаємо, подейкували, коли Амбер зустрічалася з Ілоном Маском, то вони напланували спільних діток і навіть заморозили ембріони. Після розриву стосунків підприємець подав до суду, вимагаючи, щоби ембріони були знищені. Акторка ж була проти. Чи вдалося Маску добитися свого, невідомо.

Відкрита бісексуалка Хьорд уже півтора року перебуває у стосунках із кінематографісткою Б'янкою Бутті.

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