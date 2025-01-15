Розлучилася з чоловіком і віддала $850 тисяч: шахраї від імені Бреда Пітта жорстоко ошукали закохану в нього жінку

Онлайн-шахраї використали образ Бреда Пітта Фото Getty Images

Мешканка Франції на ім'я Анн стала жертвою шахраїв, які змусили її повірити, що вона перебуває в романтичних онлайн-стосунках із актором Бредом Піттом.

Це тривало півтора року, і за цей час 53-річна декораторка інтер'єрів встигла розлучитися зі своїм чоловіком та переказати злочинцям 850 тисяч доларів.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на AFP.

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Анн розповіла, як її ошукали Скріни з відео

Анн, яка має певні проблеми з ментальним здоров'ям, була впевнена, що гроші потрібні на порятунок "коханого". 61-річний Бред Пітт буцімто потребував пересадки нирки, а його власні рахунки були заморожені через шлюборозлучний процес із Анджеліною Джолі.

Як розказала Анн, усе почалося незабаром після того, як вона завела Instagram. Їй написала жінка, яка представилася матір'ю Бреда Пітта та заявила, що її синові "потрібен хтось такий як вона". Згодом із жертвою зв'язався сам "Бред Пітт".

Анн показала меседжі від "Бреда Пітта"

"Спершу я сказала собі, що це фейк, що це сміховинно. Але я не звикла до соцмереж і насправді не розуміла, що зі мною відбувається", - пояснила вона.

Злочинці спілкувалися з Анн від імені Бреда через соцмережі, надсилаючи їй селфі, створені за допомогою ШІ. Про те, що її дурять, жінка здогадалася, коли з новин взнала, що в справжнього актора стосунки з Інес де Рамон.

"Я питаю себе, чому вони обрали мене, щоби завдати такої шкоди? Я ніколи нікого не скривдила. Ці люди заслуговують на пекло", - сказала Анн.

Листуючись із жінкою від імені актора, зловмисники видурили в неї 850 тисяч доларів

Ошуканці переконали Енн, що Бреду потрібні гроші на пересадку нирки Скрін із Х

Інтерв'ю з жінкою, яка страждає від тяжкої депресії та звернулася по допомогу до лікарні, вийшло днями на телеканалі TF1. Вона не приховувала свого обличчя і навіть поділилася з журналістами сімейними фотографіями. Її одкровення мали, зокрема, досить несподівані наслідки: цькування та насмішки.

Наприклад, до "веселощів" приєднався футбольний клуб "Тулуза". В його Х-акаунті повідомили, що "Бред сказав, що буде на стадіоні в середу" і дивитиметься наступний матч. Згодом твіт видалили та перепросили. А Netflix France у соцмережах запропонував користувачам "чотири фільми, щоби безкоштовно побачити Бреда Пітта (справді)".

"Результатом історії, показаної в неділю, стала хвиля харасменту по відношенню до жертви. Заради захисту жертв ми вирішили прибрати її з наших платформ", повідомив 14-го січня в Х журналіст TF1 Гаррі Розельмак.

Нагадаємо, кілька років тому не весь світ прогриміла історія "Афериста з Tinder" Шимона Хаюта. Декілька жінок звинуватили його в тім, що він причаровував їх красивими залицяннями, видаючи себе за сина мільярдера, а потім змушував залазити в величезні борги, щоби його "врятувати".



