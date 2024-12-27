Дівчина Константиновського з урочистої нагоди показала, як його "цілує" не вона

Фіма Константиновський та його дівчина Ліза Фото з Instagram Константиновського

Телеведучий Фіма Константиновський 27-го грудня святкує свій день народження.

З 33-річчям коханого привітала його дівчина Ліза Нечипоренко, запостивши в Insta-сторіс кумедне фото, де її собачка Шива лиже іменинника просто в губи.

"З днем народження. Моє найбільше кохання у житті. Найбільше щастя. Найбільша підтримка. Хочу все життя з тобою святкувати", - написала вона.

Реклама:

Чотирилапа подружка теж привітала Фіму Скрін із Instagram

Нагадаємо, Фіма та його тепер уже ексдружина Влада розійшлися восени 2021-го року, але своє розлучення оформили лише навесні 2024-го, коли телеведучий уже рік як зустрічався з Лізою. Константиновський розказував, де вони з нею познайомилися.



