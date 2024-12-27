Дівчина Константиновського з урочистої нагоди показала, як його "цілує" не вона

Марія Ткаченко 27 грудня, 18:00
Фіма Константиновський

Фіма Константиновський та його дівчина Ліза

Фото з Instagram Константиновського

Телеведучий Фіма Константиновський 27-го грудня святкує свій день народження.

З 33-річчям коханого привітала його дівчина Ліза Нечипоренко, запостивши в Insta-сторіс кумедне фото, де її собачка Шива лиже іменинника просто в губи.

"З днем народження. Моє найбільше кохання у житті. Найбільше щастя. Найбільша підтримка. Хочу все життя з тобою святкувати", - написала вона.


Дівчина Фіми Константиновського

Чотирилапа подружка теж привітала Фіму

Скрін із Instagram

Нагадаємо, Фіма та його тепер уже ексдружина Влада розійшлися восени 2021-го року, але своє розлучення оформили лише навесні 2024-го, коли телеведучий уже рік як зустрічався з Лізою. Константиновський розказував, де вони з нею познайомилися.

Читайте також:

"Метод точно не корисний і не здоровий": Константиновський зізнався, як за чотири місяці схуд на 31 кіло

"Найкрасивіша дівчина у всесвіті": Константиновський романтичним зізнанням привітав кохану з 27-річчям. Фото


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів