Геля Зозуля в луці з голим животом влаштувала пристрасні танці в номері готелю. Відео
Співачка Геля Зозуля, перебуваючи в Будапешті, влаштувала денс-імпровізацію просто в готельному номері та поділилася відео зі своїми Insta-підписниками.
Як зізналася дівчина, завдяки своєму тренерові, учаснику "Танців з зірками" Віталію Загоруйку, вона "починає відчувати смак танців і нарешті танцювати".
Показала 24-річна Геля й свій лук для променаду угорською столицею: коротеньку сукню бордового кольору і крокси.
Нагадаємо, ТаблоID писав про походження псевдоніму Ангеліни, яка стала популярною завдяки TikTok.
Як відомо, саме Зозулю найкращою співачкою України - після себе, звісно, Анастасія Приходько.
