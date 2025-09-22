Геля Зозуля в луці з голим животом влаштувала пристрасні танці в номері готелю. Відео

Співачка Геля Зозуля, перебуваючи в Будапешті, влаштувала денс-імпровізацію просто в готельному номері та поділилася відео зі своїми Insta-підписниками.

Як зізналася дівчина, завдяки своєму тренерові, учаснику "Танців з зірками" Віталію Загоруйку, вона "починає відчувати смак танців і нарешті танцювати".

Коли є натхнення, то і вбиральня може стати сценою

Показала 24-річна Геля й свій лук для променаду угорською столицею: коротеньку сукню бордового кольору і крокси.

Артистка в Будапешті

Як відомо, саме Зозулю найкращою співачкою України - після себе, звісно, Анастасія Приходько.