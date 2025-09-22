Геля Зозуля в луці з голим животом влаштувала пристрасні танці в номері готелю. Відео

Марія Ткаченко - 22 вересня, 12:15
Геля Зозуля
Фото і скріни з Instagram Гелі Зозулі

Співачка Геля Зозуля, перебуваючи в Будапешті, влаштувала денс-імпровізацію просто в готельному номері та поділилася відео зі своїми Insta-підписниками.

Як зізналася дівчина, завдяки своєму тренерові, учаснику "Танців з зірками" Віталію Загоруйку, вона "починає відчувати смак танців і нарешті танцювати".

Співачка Геля Зозуля

Коли є натхнення, то і вбиральня може стати сценою


Показала 24-річна Геля й свій лук для променаду угорською столицею: коротеньку сукню бордового кольору і крокси.

Ангеліна Зозуля

Артистка в Будапешті

Нагадаємо, ТаблоID писав про походження псевдоніму Ангеліни, яка стала популярною завдяки TikTok.

Як відомо, саме Зозулю найкращою співачкою України - після себе, звісно, Анастасія Приходько. 

Читайте також:

"Не пісня, а приправа": Геля Зозуля зі зброєю та у відвертих луках з'явилася у кліпі про гострі почуття. Відео

"Ще один крок в любові до себе": Кондратенко показалася без макіяжу та поділилася інсайтами

Без окулярів чи маски: Klavdia Petrivna заворожила ніжним образом у новому відео

Дитинство на Троєщині, слава у TikTok і страх померти у 27: цікаве про співачку Lely45

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів