"Не пісня, а приправа": Геля Зозуля зі зброєю та у відвертих луках з'явилася у кліпі про гострі почуття. Відео

Співачка Геля Зозуля презентувала нову пісню "Паприка", яка обіцяє стати емоційною бурею для слухачів. Це не просто трек, а гра смаків і відчуттів, де пристрасть поєднується з гостротою, а любов — з викликом.

Лірика відображає тонку грань між ризиком, бажанням і страхом. Артистка оспівала пізнання іншої людини, коли реальність змішується з очікуваннями, а емоції загострюються до максимуму.

"Не пісня, а приправа. Тепер не тільки "Гроза" і "Рута", а ще й "Паприка". Я презентую свій новий гостро-солодкий сингл. З ким я жартую, і кому я "не брешу"? З радістю відповім", — прокоментувала зірка.

Геля в образі небезпечної персонажки Фото пресгрупа

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Разом із синглом виконавиця представила і кліп, у якому розкрила різні грані своєї особистості. У відео вона постає в кількох образах: владної та пристрасної жінки, загадкової і небезпечної дівчини, а також легкої й грайливої натури. Ці три стани передають цілісність її характеру й внутрішній світ.

У відео Зозуля в різних епатажних луках позувала з пістолетами Кадр з кліпу ValGonskiy media

“Сподіваюсь, що вам сподобається, і текст наштовхне вас на роздуми про любов, ризики, внутрішню силу та боротьбу за свою любов і не тільки… Бути такими, якими ми є, а не підлаштовуватися під моделі, які закладає соціум“, — зазначила авторка пісні

Співачка мрійливо попозувала в оверсайз піджаку з голими ногами

Справжня діва "з перцем"

Раніше ТаблоID розповідав про створення псевдоніма Гелі Зозулі та її творчий напрямок.

А нещодавно Анастасія Приходько назвала співачку однією зі своїх улюблених представниць українські сцени.

До речі, цього березня вже декілька артистів представили свої нові музичні роботи. Олена Тополя в сексі сукні заспівала у пристрасному дуеті, Jerry Heil і MONATIK перетворилися на закоханих в емоційному кліпі, а DOROFEEVA потішила драйвовим треком.