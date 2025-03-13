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"Не пісня, а приправа": Геля Зозуля зі зброєю та у відвертих луках з'явилася у кліпі про гострі почуття. Відео

"Не пісня, а приправа": Геля Зозуля зі зброєю та у відвертих луках з'явилася у кліпі про гострі почуття. Відео

Карина Тімкова - 13 березня, 17:00

Співачка Геля Зозуля презентувала нову пісню "Паприка", яка обіцяє стати емоційною бурею для слухачів. Це не просто трек, а гра смаків і відчуттів, де пристрасть поєднується з гостротою, а любов — з викликом.

Лірика відображає тонку грань між ризиком, бажанням і страхом. Артистка оспівала пізнання іншої людини, коли реальність змішується з очікуваннями, а емоції загострюються до максимуму.

"Не пісня, а приправа. Тепер не тільки "Гроза" і "Рута", а ще й "Паприка". Я презентую свій новий гостро-солодкий сингл. З ким я жартую, і кому я "не брешу"? З радістю відповім", — прокоментувала зірка.

Геля Зозуля попозувала у білизні та з пістолетом

Геля в образі небезпечної персонажки

Фото пресгрупа

Разом із синглом виконавиця представила і кліп, у якому розкрила різні грані своєї особистості. У відео вона постає в кількох образах: владної та пристрасної жінки, загадкової і небезпечної дівчини, а також легкої й грайливої натури. Ці три стани передають цілісність її характеру й внутрішній світ.

Геля Зозуля у кліпі заспівала зі зброєю в руках

У відео Зозуля в різних епатажних луках позувала з пістолетами

Кадр з кліпу ValGonskiy media
Геля Зозуля у червоній сукні з розрізом до стегна
“Сподіваюсь, що вам сподобається, і текст наштовхне вас на роздуми про любов, ризики, внутрішню силу та боротьбу за свою любов і не тільки… Бути такими, якими ми є, а не підлаштовуватися під моделі, які закладає соціум“, — зазначила авторка пісні
Геля Зозуля на колінах знялася у новому кліпі

Співачка мрійливо попозувала в оверсайз піджаку з голими ногами

Геля Зозуля у новому кліпі заспівала про шалене кохання

Справжня діва "з перцем"

Раніше ТаблоID розповідав про створення псевдоніма Гелі Зозулі та її творчий напрямок.

А нещодавно Анастасія Приходько назвала співачку однією зі своїх улюблених представниць українські сцени.

До речі, цього березня вже декілька артистів представили свої нові музичні роботи. Олена Тополя в сексі сукні заспівала у пристрасному дуеті, Jerry Heil і MONATIK перетворилися на закоханих в емоційному кліпі, а DOROFEEVA потішила драйвовим треком.

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