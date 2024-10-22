"Перший день народження в колі сім'ї": Мірошниченки привітали прийомну доньку з 9-річчям та показали, який подарунок вона собі обрала

Тамара Кудрявченко 22 жовтня, 09:30
Прийомна донька Мірошниченка

Ангеліні Тімурівні Мірошниченко виповнилося 9 років

Старшій донечці подружжя Тімура та Інни Мірошниченко, Ангеліні виповнилося 9 років.

Названі батьки влаштували дівчинці не лише перше в її житті свято в колі родини, а й присвятили їй зворушливий пост у мережі.

"Тобі 9! І це твій перший День народження в колі сім’ї! Перший, коли обіймами будять мама, тато, брати і сестра. Перший, коли ти сама вибрала подарунок і чекала на нього з нетерпінням! Перший, коли увесь день буде лише для тебе і лише так, як ти хочеш!", - наголосили Мірошниченки.


Мірошниченко з дружиною і дітьми

Це перший день народження дівчинки в сім'ї, яка її любить

Мірошниченко діти

Свято в родині, де багато дітей, виглядає так

"Ти заслуговуєш, аби кожен день був таким! Чиста, світла душа, чиї очі сповнені довірою до світу! Ти закохуєш у себе і відповідаєш тим самим! Будь обов’язково щасливою! Любимо тебе дуже сильно, наша доросла маленька донечка!", - привітали іменинницю її батьки, сестра та брати.

Мірошниченко Ангеліна
Дитина щаслива
Інна виклала фото сережок, які Ангеліна обрала ще 2 місяці тому, коли їй прокололи вушка

Інна виклала фото сережок, які Ангеліна обрала ще 2 місяці тому, коли їй прокололи вушка

Магічний момент для кожної дитини

Магічний момент для кожної дитини

Нагадаємо, Тімур та Інна вдочерили Ангеліну у червні цього року. Подружжя ділилося деталями її усиновлення та розповідало, як сестру прийняли інші діти в родині.

У вересні Ангеліну відвели до школи у перший клас. Нещодавно Інна хвалилася ранковою йогою разом із дочкою, яка до цього не проявляла жодного зацікавлення до фізичних навантажень.

Як відомо, першим Мірошниченки всиновили 2-річного хлопчика Марселя рік тому. Також у них є біологічні син Марко та донька Мія.

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