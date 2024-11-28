"Реалії життя в Україні": Решетнік показав, як його молодший син зустрів 4-річчя під час російського ракетного обстрілу

Григорій та Христина Решетнік - батьки трьох синів

Молодшому синові телеведучого Григорія Решетніка та його дружини Христини, Олександру 28-го листопада виповнилося 4 роки. Перші привітання від рідних малюк отримав у підземному паркінгу, де родина ховалася під час чергового ракетного обстрілу росіян.

Як старші брати, Іван і Дмитро обіймають іменинника, батьки показали у Insta-сторіс.

"Реалії життя в Україні - день народження найменший Решетнік зустрів в укритті", - констатували вони.

Решетніки зняли на відео зворушливі обійми синів

Після відбою повітряної тривоги на Сашка, звісно, чекало справжнє урочисте привітання та смаколик зі свічкою. Решетніки поділилися відео зі свіжих та архівних кадрів із хлопчиком.

"Нашому Олександру Григоровичу 4 роки. Дорослий не за роками, але такий позитивний і веселий хлопчик. Він всіх нас рятує щодня від поганого настрою і заряджає оптимізмом. З Днем народження, наше щастя! Любимо дуже", - написав Григорій.

Олександр Григорович святкує 4-річчя

Нагадаємо, нещодавно Решетнік зізнався, що хоче ще дітей, та пояснив, чому вони з дружиною поки відкладають збільшення родини.







