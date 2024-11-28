"Реалії життя в Україні": Решетнік показав, як його молодший син зустрів 4-річчя під час російського ракетного обстрілу
Молодшому синові телеведучого Григорія Решетніка та його дружини Христини, Олександру 28-го листопада виповнилося 4 роки. Перші привітання від рідних малюк отримав у підземному паркінгу, де родина ховалася під час чергового ракетного обстрілу росіян.
Як старші брати, Іван і Дмитро обіймають іменинника, батьки показали у Insta-сторіс.
"Реалії життя в Україні - день народження найменший Решетнік зустрів в укритті", - констатували вони.
Після відбою повітряної тривоги на Сашка, звісно, чекало справжнє урочисте привітання та смаколик зі свічкою. Решетніки поділилися відео зі свіжих та архівних кадрів із хлопчиком.
"Нашому Олександру Григоровичу 4 роки. Дорослий не за роками, але такий позитивний і веселий хлопчик. Він всіх нас рятує щодня від поганого настрою і заряджає оптимізмом. З Днем народження, наше щастя! Любимо дуже", - написав Григорій.
Нагадаємо, нещодавно Решетнік зізнався, що хоче ще дітей, та пояснив, чому вони з дружиною поки відкладають збільшення родини.